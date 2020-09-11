Inter News: «Зениту» предложили Весино

Полузащитник «Интера» Матиас Весино выставлен на продажу.

Как пишет FC Inrer News, агенты игрока предложили уругвайца «Зениту».

Вероятность сделки оценивается как невысокая, поскольку петербуржцы нуждаются в более атакующем полузащитнике, а сам Весино предпочитает играть в АПЛ или Примере.