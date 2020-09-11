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    Inter News: «Зениту» предложили Весино

    Полузащитник «Интера» Матиас Весино выставлен на продажу.

    Как пишет FC Inrer News, агенты игрока предложили уругвайца «Зениту».

    Вероятность сделки оценивается как невысокая, поскольку петербуржцы нуждаются в более атакующем полузащитнике, а сам Весино предпочитает играть в АПЛ или Примере.

    • В прошлом сезоне Серии А футболист принял участие в 20 матчах, отметившись двумя голами и одним ассистом.
    • Рыночная стоимость Весино – 16 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: FC Inter News

    FC Inter News – зарегистрированное медиа, посвященное новостям об «Интере». Средний онлайн от 1500 до 2000 человек.

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    11.09.2020 22:02
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3628

      dinar7777dinar 55 минут назад

      когда то подавал большие надежды !

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      Рейтинг: +553

      qawzsexdr 2 часа назад

      Журналисты это сами придумывают, или это им снится

      1
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      Рейтинг: +8243

      alarm 2 часа назад

      эриксена давайте! я тогда с видеокамерой прибегу в тарасофку, чтобы лично заснять пожар и отправить видео в сам себе режиссёр!

      2
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      Рейтинг: +362

      Йост > alarm 2 часа назад

      Не режиссер, а клоун...

      2
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      Рейтинг: +945

      SEREGA 64 > alarm 2 часа назад

      УРЮК КОМАНДА ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ ПРИНИМАЕТ ТОЛЬКО ГЕЕВ И ПЕТУХОВ В ПАДЛУ ИГРАТЬ В ЭТОЙ КОМАНДЕ ДА ЗА НЕЕ И БОЛЕЮТ ГЕИ И ПЕТУХИ ДА ПЕТУШОК ЧЕРНОЖОПЫЙ

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      Рейтинг: +2353

      vsespartak01 > alarm 2 часа назад

      кто такую шлюху пустит?тебя сразу повесят на первом же столбе,если узнают что ты с этого пастыдного бомжарского сайта!да еще такая гадина как ты!тьфу билять!

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      Рейтинг: +210

      loko1982 > alarm 1 час назад

      Видео будешь отправлять просто как смешной ролик
      или в рубрику "Слабо?", мол слабо такой пожар устроить?))

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