Inter News: «Зениту» предложили Весино

Полузащитник «Интера» Матиас Весино выставлен на продажу.
Как пишет FC Inrer News, агенты игрока предложили уругвайца «Зениту».
Вероятность сделки оценивается как невысокая, поскольку петербуржцы нуждаются в более атакующем полузащитнике, а сам Весино предпочитает играть в АПЛ или Примере.
- В прошлом сезоне Серии А футболист принял участие в 20 матчах, отметившись двумя голами и одним ассистом.
- Рыночная стоимость Весино – 16 миллионов евро.
Источник: FC Inter News
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