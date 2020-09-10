Каррера – Миранчуку: «На тебя рассчитывают, не подведи»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера обратился к полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку. Его купили в текущее трансферное окно у «Локомотива».

«Бергамо — прекрасный город, там всем нравится. Футболистам здесь комфортно, Алексею тоже понравится. «Аталанта» подходит ему, Джан Пьеро Гасперини отличный тренер, но ему придется очень много работать. На тебя рассчитывают, не подведи. Удачи! «Аталанте» повезло с Алексеем», – сказал Каррера на ютуб-канале Нобеля Арустамяна.