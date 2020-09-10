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    Маммана: «В России часто пьют водку. Мне такие напитки не нравятся»

    Защитник «Сочи» Эмануэль Маммана не скрывает, что пил водку*. Аргентинец алкогольный напиток не оценил.

    – Что вы знали о нашей стране до отъезда к нам?

    – Совсем ничего. Но Россия оказалась замечательной. Санкт-Петербург, Москва, Сочи – это те города, которые мне удалось узнать получше. Они очень красивые.

    – Вы уже пробовали водку и борщ? Как вам?

    – Я пробовал водку, но мне такие напитки не нравятся. Они слишком крепкие, и мне может быть плохо от них. Но, как я могу заметить, в России часто пьют алкоголь, и в частности, водку.

    • Маммана принадлежит «Зениту».
    • Он играет в России с 2017 года.
    • «Сочи» идет в РПЛ третьим.

    * – употребление спиртных напитков вредит вашему здоровью.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10962

      KLIM777 13 минут назад

      Нормальной водки в России почти нет.

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      Рейтинг: +3473

      playsh 48 минут назад

      Ну так пей мочу молодого Сочинского павлина,их у вас много в парке.

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      Рейтинг: +1193

      DMитрий 54 минуты назад

      Маммана забыл добавить: Я пробовал водку, но мне такие напитки не нравятся, - лучше дунуть!

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      Рейтинг: +1280

      B.G. 55 минут назад

      Ну, поживешь в России.....

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      Рейтинг: +755

      fhnv 1 час назад

      можно подумать в Аргентине меньше порят

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      Рейтинг: +674

      Юрэс 1 час назад

      В СМЫСЛЕ НЕ НРАВЯТСЯ?!?!??!
      Заткнись и ПЕЙ!!!! НУУУУУ КАК??????

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