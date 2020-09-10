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  • Маммана: «В России часто пьют водку. Мне такие напитки не нравятся»

Маммана: «В России часто пьют водку. Мне такие напитки не нравятся»

10 сентября 2020, 21:30
11

Защитник «Сочи» Эмануэль Маммана не скрывает, что пил водку*. Аргентинец алкогольный напиток не оценил.

– Что вы знали о нашей стране до отъезда к нам?

– Совсем ничего. Но Россия оказалась замечательной. Санкт-Петербург, Москва, Сочи – это те города, которые мне удалось узнать получше. Они очень красивые.

– Вы уже пробовали водку и борщ? Как вам?

– Я пробовал водку, но мне такие напитки не нравятся. Они слишком крепкие, и мне может быть плохо от них. Но, как я могу заметить, в России часто пьют алкоголь, и в частности, водку.

  • Маммана принадлежит «Зениту».
  • Он играет в России с 2017 года.
  • «Сочи» идет в РПЛ третьим.

* – употребление спиртных напитков вредит вашему здоровью.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Маммана Эмануэль
Комментарии (11)
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Юрэс
1599763061
В СМЫСЛЕ НЕ НРАВЯТСЯ?!?!??! Заткнись и ПЕЙ!!!! НУУУУУ КАК??????
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fhnv
1599765760
можно подумать в Аргентине меньше порят
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B.G.
1599766725
Ну, поживешь в России.....
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Plyash
1599767173
Ну так пей мочу молодого Сочинского павлина,их у вас много в парке.
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Hektor 84
1599782597
А у вас в Аргентине что предпочитают? Леги так о России высказываются как будто водку только у нас предпочитают пить. Как будто по городам все пьяные шатаются и пьют только водку. Бред какой то. Русские не самый пьющий народ.
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Урия Гип 2
1599799395
Здесь характер нужен. Не хочешь, а пей!
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vladimir-7
1599802915
Водка не понравилась, начни с самогона, привыкнешь и будешь самогон запивать водкой.
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BlackMurderDeco
1599805065
Ты еще химку не пробовал) курнул и забыл
Ответить
paracetamol
1599806890
Не нравится, не пей, нам больше останется!
Ответить
seth343
1599814244
Дак потому, что ты маммана))))))
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