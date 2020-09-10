Маммана: «В России часто пьют водку. Мне такие напитки не нравятся»

Защитник «Сочи» Эмануэль Маммана не скрывает, что пил водку*. Аргентинец алкогольный напиток не оценил.

– Что вы знали о нашей стране до отъезда к нам?

– Совсем ничего. Но Россия оказалась замечательной. Санкт-Петербург, Москва, Сочи – это те города, которые мне удалось узнать получше. Они очень красивые.

– Вы уже пробовали водку и борщ? Как вам?

– Я пробовал водку, но мне такие напитки не нравятся. Они слишком крепкие, и мне может быть плохо от них. Но, как я могу заметить, в России часто пьют алкоголь, и в частности, водку.

Маммана принадлежит «Зениту».

Он играет в России с 2017 года.

«Сочи» идет в РПЛ третьим.

* – употребление спиртных напитков вредит вашему здоровью.