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    Маммана – о Грозном: «Он вызывает страх. Видно, что это очень сложный город»

    Защитник «Сочи» Эмануэль Маммана рассказал о своем отношении к российским городам.

    «Если честно, то Россия меня очень удивила! Когда я готовился к поездке, то мне рассказывали разные байки. Было очень страшно. Мне представлялась страна, где все очень тяжело. Но в итоге все оказалось иначе.

    Санкт-Петербург — красивый город, где есть все, что только пожелаешь. По стилю город с Невы напоминает Аргентину. Но каждый человек любит свою страну, и лично мне больше нравится Аргентина. Допускаю, что в России жизнь более спокойная и надежная, но родина есть родина.

    Россия оказалась замечательной. Санкт-Петербург, Москва, Сочи — это те города, которые мне удалось узнать получше. Они очень красивые.

    Не знаю, шокировал ли меня или нет, не могу подобрать слова. Речь идет о Грозном. Этот город вызывает немного страха. Каждый раз, когда мы туда едем, видно, что это очень сложный город, так что мне как-то не по себе.

    Пожалуй, я бы остался в Сочи. Здесь хороший климат. Солнце всегда светит, оно напоминает мне Аргентину. В России так много мест с суровым климатом, но Сочи — исключение. Как будто на Карибах.

    Играть в России — почему бы и нет. Конечно, моей мечтой было бы оказаться в крупных командах Европы: «Барселона», «Реал Мадрид», «Манчестер Юнайтед», «Бавария». Но я не вижу совершенно ничего плохого в том, чтобы играть всю жизнь в России», – сообщил Маммана.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +393

      RJM555 21 минуту назад

      ******* Аргентина и Россия - это не сравнивается хоть это и твоя родина!!!

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