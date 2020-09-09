Prosport.kz: полузащитник сборной Казахстана Куат перешел в «Химки»

Игрок сборной Казахстана Исламбек Куат продолжит карьеру в «Химках». Все бумаги уже подписаны, информирует Prosport.kz.
Куат сможет сыграть в ближайшем матче РПЛ – 12 сентября новичок высшего дивизиона встретится в гостях с «Уралом».
- Последним клубом Куата был «Оренбург», вылетевший по итогам прошлого сезона в ФНЛ.
- Рыночная стоимость игрока – 1,5 миллиона евро.
- На Куата претендовали и другие клубы РПЛ.
Источник: Prosport.kz
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