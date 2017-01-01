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    Prosport.kz: полузащитник сборной Казахстана Куат перешел в «Химки»

    Игрок сборной Казахстана Исламбек Куат продолжит карьеру в «Химках». Все бумаги уже подписаны, информирует Prosport.kz.

    Куат сможет сыграть в ближайшем матче РПЛ – 12 сентября новичок высшего дивизиона встретится в гостях с «Уралом».

    • Последним клубом Куата был «Оренбург», вылетевший по итогам прошлого сезона в ФНЛ.
    • Рыночная стоимость игрока – 1,5 миллиона евро.
    • На Куата претендовали и другие клубы РПЛ.

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    Источник: Prosport.kz

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