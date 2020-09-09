Prosport.kz: полузащитник сборной Казахстана Куат перешел в «Химки»

Игрок сборной Казахстана Исламбек Куат продолжит карьеру в «Химках». Все бумаги уже подписаны, информирует Prosport.kz.

Куат сможет сыграть в ближайшем матче РПЛ – 12 сентября новичок высшего дивизиона встретится в гостях с «Уралом».