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    Metaratings: «Химки», «Тамбов» и «Ротор» хотят приобрести игрока «Оренбурга» Куата

    Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат может продолжить карьеру в РПЛ.

    По информации Metaratings, заинтересованность в игроке проявляют «Химки», «Тамбов» и «Ротор». Больше всех шансов приобрести Куата у «Химок», которые могут предложить футболисту наиболее выгодный контракт. Сейчас Куат получает в «Оренбурге» 25-30– тысяч евро в месяц.

    Кроме того, за полузащитником следят в Турции.

    • Куат перешел в «Оренбург» в начале года, успев провести в РПЛ три матча.
    • Рыночная стоимость игрока – 1,5 миллиона евро.

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    Источник: Metaratings

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