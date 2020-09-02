Metaratings: «Химки», «Тамбов» и «Ротор» хотят приобрести игрока «Оренбурга» Куата

Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат может продолжить карьеру в РПЛ.

По информации Metaratings, заинтересованность в игроке проявляют «Химки», «Тамбов» и «Ротор». Больше всех шансов приобрести Куата у «Химок», которые могут предложить футболисту наиболее выгодный контракт. Сейчас Куат получает в «Оренбурге» 25-30– тысяч евро в месяц.

Кроме того, за полузащитником следят в Турции.