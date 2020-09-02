Metaratings: «Химки», «Тамбов» и «Ротор» хотят приобрести игрока «Оренбурга» Куата

Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат может продолжить карьеру в РПЛ.
По информации Metaratings, заинтересованность в игроке проявляют «Химки», «Тамбов» и «Ротор». Больше всех шансов приобрести Куата у «Химок», которые могут предложить футболисту наиболее выгодный контракт. Сейчас Куат получает в «Оренбурге» 25-30– тысяч евро в месяц.
Кроме того, за полузащитником следят в Турции.
- Куат перешел в «Оренбург» в начале года, успев провести в РПЛ три матча.
- Рыночная стоимость игрока – 1,5 миллиона евро.
Источник: Metaratings