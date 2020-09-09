Sport.es: представители «Барселоны» встретились с «Арсеналом» по поводу Бельерина

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин может вернуться в систему «Барселоны». Каталонцы провели встречу с лондонцами по поводу трансфера игрока, информирует Sport.es.

«Арсенал» готов рассматривать предложения, стоимость которых не меньше 25 миллионов евро. На игрока также претендует «ПСЖ».