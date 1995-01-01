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    Sport.es: представители «Барселоны» встретились с «Арсеналом» по поводу Бельерина

    Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин может вернуться в систему «Барселоны». Каталонцы провели встречу с лондонцами по поводу трансфера игрока, информирует Sport.es.

    «Арсенал» готов рассматривать предложения, стоимость которых не меньше 25 миллионов евро. На игрока также претендует «ПСЖ».

    • Рыночная стоимость Бельерина – 32 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне из-за травм он провел за «Арсенал» всего 23 матча, забил один гол и сделал один ассист.
    • В системе «Арсенала» Бельерин находится с 2011 года.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +394

      Nayturs 15 минут назад

      Руководство Барсы о нем каждое трансферное окно вспоминает. Правда Эктор раньше не тянул уровень Барсы, однако нынешний уровень команды как раз немного снизился и наверное купят.

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