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    Умяров: «Очень хотел бы поиграть в Европе»

    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров заявил, что хотел бы перебраться в европейский клуб.

    — Можно ли говорить, что новое поколение больше ориентировано на переезд в Европу?

    — Все зависит от конкретного человека. Несомненно, у каждого свое мнение на этот счет и причины поступать так или иначе. Конечно, хотелось бы, чтобы российские футболисты уезжали за границу и прогрессировали. На мой взгляд, это делает сильнее не только самого игрока, но и национальную команду.

    — Допустим, перед вами встанет выбор — перейти в одну из приличных европейских команд или остаться в РПЛ, но за большие деньги. Как поступите?

    — Это зависит от многих факторов — команды, тренера, структуры клуба. Некоторым важно выступать за топовые клубы, а у кого-то просто есть мечта попробовать себя в зарубежном первенстве.

    — У вас есть такая мечта?

    — Да, есть. Я бы очень хотел поиграть в Европе. Но об этом стоит задумываться немного позже, – сказал Умяров.

    • В этом сезоне Умяров провел в РПЛ 6 матчей, отдал один ассист.

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    Источник: RT

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    Сегодня, 16:44
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +8054

      paracetamol 1 час назад

      И этот туда же. Ну ладно, Кузяев, а этот-то кто? Этак скоро и Маслов в Еуропу побежит.

      1
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      Рейтинг: +10504

      derrik2000 1 час назад

      С таким отношением к делу - надеюсь, что ПОКА - и такой "игрой" для тебя и Исландия - заграница.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2915

      NewLife 2 часа назад

      Для того, чтобы играть в Европе, для начала надо Европу обыгрывать, а вы там только позоритесь.

      2
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      Рейтинг: -326

      Синитсосит 2 часа назад

      ты давай сначала докажи что сможешь там играть, европа в голове

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