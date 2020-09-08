Умяров: «Очень хотел бы поиграть в Европе»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров заявил, что хотел бы перебраться в европейский клуб.

— Можно ли говорить, что новое поколение больше ориентировано на переезд в Европу?

— Все зависит от конкретного человека. Несомненно, у каждого свое мнение на этот счет и причины поступать так или иначе. Конечно, хотелось бы, чтобы российские футболисты уезжали за границу и прогрессировали. На мой взгляд, это делает сильнее не только самого игрока, но и национальную команду.

— Допустим, перед вами встанет выбор — перейти в одну из приличных европейских команд или остаться в РПЛ, но за большие деньги. Как поступите?

— Это зависит от многих факторов — команды, тренера, структуры клуба. Некоторым важно выступать за топовые клубы, а у кого-то просто есть мечта попробовать себя в зарубежном первенстве.

— У вас есть такая мечта?

— Да, есть. Я бы очень хотел поиграть в Европе. Но об этом стоит задумываться немного позже, – сказал Умяров.