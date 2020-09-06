«Лидс» хочет заполучить полузащитника «Барселоны» Рафинью

Новичок АПЛ «Лидс» хочет усилить состав полузащитником «Барселоны» Рафиньей, пишет Transfer News Central со ссылкой на радиостанцию Talksport. Он стоит 9,5 миллиона евро.

Прошлый сезон Рафинья проводил на правах аренды в «Сельте», помог команде сохранить место в Примере.