«Лидс» хочет заполучить полузащитника «Барселоны» Рафинью

Новичок АПЛ «Лидс» хочет усилить состав полузащитником «Барселоны» Рафиньей, пишет Transfer News Central со ссылкой на радиостанцию Talksport. Он стоит 9,5 миллиона евро.
Прошлый сезон Рафинья проводил на правах аренды в «Сельте», помог команде сохранить место в Примере.
- Рафинья выигрывал с «Барселоной» Лигу чемпионов.
- В прошлом сезоне Примеры Рафинья провел 28 матчей, забил четыре гола, сделал результативный пас.
- «Лидс» в первом туре АПЛ сыграет в гостях с «Ливерпулем» (12 сентября).
Источник: твиттер Transfer News Central