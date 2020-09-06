Венгрия – Россия: россияне ни разу не проиграли

В 19:00 по Москве начнется матч лиги В Лиги наций между сборными Венгрии и России. Россияне никогда сопернику не проигрывали.

Всего было проведено пять очных встреч (две официальные в 1993 году и три товарищеские позже). Только один завершился вничью.