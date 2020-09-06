Лига наций. Россия сыграет в Венгрии

Сегодня, 6 сентября, сборная России продолжит выступление в лиге В Лиги наций. Россияне сыграют в Будапеште против венгров.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 19:00 на «Пушкаш Арене».
- В первом туре обе команды победили: россияне – Сербию, венгры – Турцию.
- Последний раз команды встречались в официальном матче в 1993 году – победа России.
- Самый дорогой игрок венгров – левый полузащитник Доминик Собослай (19 лет, «Зальцбург», 25 миллионов евро).
Источник: Бомбардир.ру