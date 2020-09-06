Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лига наций. Россия сыграет в Венгрии

6 сентября 2020, 18:45
19

Сегодня, 6 сентября, сборная России продолжит выступление в лиге В Лиги наций. Россияне сыграют в Будапеште против венгров.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 19:00 на «Пушкаш Арене».

  • В первом туре обе команды победили: россияне – Сербию, венгры – Турцию.
  • Последний раз команды встречались в официальном матче в 1993 году – победа России.
  • Самый дорогой игрок венгров – левый полузащитник Доминик Собослай (19 лет, «Зальцбург», 25 миллионов евро).

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Венгрия Россия
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Январь 59
1599375573
Ждём уверенную победу. Никаких ничьих не говоря одругих вариантах. Победа и только победа. Более всей страной за нашу сборную, и не важно кто будет забивать- Дзюба, Джикия, Семёнов, Жирков, Бакаев, Соболев или кто то другой, Пусть хоть Шунин забивает , лишь бы победили. Более за наших , сегодня все игроки наши.
Ответить
Джордж Ив
1599378148
Думаю три забьют , один пропустят !!
Ответить
моэм
1599386162
"Любят" нас в Венгрии , после того как мы 1849 году потопили в крови народно -освободительное восстание против Австрии … кстати , перед этим , из за предательства Австрии Наполеон разбил 20 000 наших и чуть не угробили Суворова бросив его одного против 5 кратно превосходивших французов...уже тогда мы лизали жопу Европе , уничтожая им в угоду своих братьев-славян...думаю венгры в нас вцепятся зубам … которые мы конечно обломаем...со Стасом шутки плохи ...он могёт любому накостылять
Ответить
Рубинище
1599396570
Интересен состав наших, хотел бы увидеть Соболева с Дзюбой и Мирзовым впереди.
Ответить
kazak161
1599407918
Удачи РОССИЯ!
Ответить
житель СПб
1599409076
Отлично, забили! Молодцы, и Антон в частности. Хорошо, что они с Алексеем близнецы: смотришь на Антона - и как будто Алексей не уезжал...
Ответить
tushkanlz
1599410738
1 тайм - спокойно,рационально и ,главное - результативно.Молодцы!
Ответить
NewLife
1599410911
Венгрия - команда уровня ФНЛ. По любому наши должны им закатить три, четыре, но Черчес решил играть вторым номером. Хоть это и смешно, но все равно уделаем их. Игра - мумор, смотреть скучно.
Ответить
knikos
1599411466
Как-то так вот спокойно , без особых проблем и уже 2:0 . Так и продолжать !
Ответить
alex1951
1599413188
Фантомас разбушевался))) Добром это не кончится .. Мадьяры злопамятны!
Ответить
Главные новости
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Все новости
Все новости
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/16 финала, победив команду Уилшира
Вчера, 23:29
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
1
Китайская сталкерша довела Слуцкого до паранойи: «Она везде появлялась, реально страшно»
Вчера, 22:56
2
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
1
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
Вчера, 22:17
Кубок России. 2DROTS вылетели от «Мурома» и другие результаты
Вчера, 22:00
Головин забил первый гол в сезоне
Вчера, 21:47
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
7
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
Вчера, 21:03
2
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
6
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
Вчера, 20:13
3
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+