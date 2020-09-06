Лига наций. Россия сыграет в Венгрии

Сегодня, 6 сентября, сборная России продолжит выступление в лиге В Лиги наций. Россияне сыграют в Будапеште против венгров.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 19:00 на «Пушкаш Арене».