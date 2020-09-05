Лига наций. Голевой пас Кварацхелии помог Грузии победить Эстонию, Черногория благодаря дублю Йоветича обыграла Кипр

Сборная Грузии в матче лиги С Лиги наций справилась с эстонцами. Голевой пас сделал футболист «Рубина» Хвича Кварацхелия.
В другой встрече черногорцы победили на Кипре. Азербайджан в меньшинстве уступил Люксембургу.
Лига наций. Лига С. Группа 1
Азербайджан – Люксембург – 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Шейдаев, 43; 1:1 – Кривоцюк, 48 (в свои ворота); 1:2 – Родригес, 72 (с пенальти).
Удаления: Эмрели, 26 – нет.
Голы: 0:1 – Йоветич, 60; 0:2 – Йоветич, 73.
Лига наций. Лига С. Группа 2
Гол: 0:1 – Качарава, 32.
Источник: Бомбардир.ру