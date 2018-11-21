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    Лига наций. Голевой пас Кварацхелии помог Грузии победить Эстонию, Черногория благодаря дублю Йоветича обыграла Кипр

    Сборная Грузии в матче лиги С Лиги наций справилась с эстонцами. Голевой пас сделал футболист «Рубина» Хвича Кварацхелия.

    В другой встрече черногорцы победили на Кипре. Азербайджан в меньшинстве уступил Люксембургу.

    Лига наций. Лига С. Группа 1

    Азербайджан – Люксембург – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Шейдаев, 43; 1:1 – Кривоцюк, 48 (в свои ворота); 1:2 – Родригес, 72 (с пенальти).

    Удаления: Эмрели, 26 – нет.

    Кипр – Черногория – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Йоветич, 60; 0:2 – Йоветич, 73.

    Лига наций. Лига С. Группа 2

    Эстония – Грузия – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Качарава, 32.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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