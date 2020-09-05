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Расписание матчей
Кипр - Черногория
Кипр - Черногория: обзор матча 05 сентября 2020
Кипр
05.09.2020, суббота, 19:00
, группа C1, 1 тур
0 : 2
Завершен
Черногория
60'
С. Йоветич
73'
С. Йоветич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кипр - Черногория
Конец матча
90'
+2
Желтая карточка
А. Шчекич
Желтая карточка
П. Сотириу
88'
Замена
А. Авраам
️️️️
М. Ционис
85'
Замена
П. Сотириу
️️️️
М. Илия
79'
75'
Замена
А. Шчекич
️️️️
Н. Вукчевич
73'
ГОЛ! 0:2!
С. Йоветич
Пас отдал
С. Хакшабанович
Желтая карточка
М. Илия
65'
Замена
Л. Лоизу
️️️️
Д. Христофи
63'
60'
ГОЛ! 0:1!
С. Йоветич
Пас отдал
М. Распопович
57'
Замена
Д. Исламович
️️️️
Н. Косович
55'
Желтая карточка
А. Болевич
54'
Желтая карточка
С. Савич
Желтая карточка
М. Антониу
53'
46'
Замена
С. Йоветич
️️️️
Ф. Бечирай
Второй тайм
33'
Желтая карточка
М. Бакич
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кипр
19
Харалампос Кирьякидис
ВР
14
Христос Вилер
ЦЗ
8
Янис Кусулос
ЦЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
9
Иоаннис Питтас
ЛП
20
Григорис Кастанос
ЦП
19
Константинос Лайфис
ЦП
7
Минас Антониу
ПП
9
Мариос Илия
ЦФ
9
Деметрис Христофи
ЦФ
21
Маринос Ционис
ЦФ
Главный тренер
Йохан Валем
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
2
Момчило Распопович
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
24
Сеад Хакшабанович
ЛВ
4
Никола Вукчевич
ОП
18
Марко Бакич
ЦП
21
Небойса Косович
ЦП
11
Фатош Бечирай
ЦФ
21
Александар Болевич
ЦФ
Главный тренер
Фарук Хаджибегич
Кипр
12
Тасос Киссас
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
19
Кипрос Христофору
ЦЗ
16
Матия Шполярич
ОП
6
Яннис Сациас
ЦП
11
Андреас Авраам
ЦП
23
Харис Кириаку
ЦП
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
Черногория
1
Матия Шаркич
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
3
Дарко Булатович
ЦЗ
20
Александар Шофранац
ЦЗ
16
Владимир Йовович
ЛВ
8
Дени Гочко
ОП
21
Бранислав Янкович
ЦП
22
Вукан Савичевич
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
10
Стеван Йоветич
ЦФ
22
Дино Исламович
ЦФ
3-4-3
19
Кирьякидис
14
Вилер
8
Кусулос
2
Каро
9
Питтас
20
Кастанос
19
Лайфис
7
Антониу
21
Ционис
9
Христофи
9
Илия
4-1-2-1-2
1
Миятович
23
Марушич
5
Вуячич
2
Распопович
15
Савич
4
Вукчевич
18
Бакич
21
Косович
24
Хакшабанович
21
Болевич
11
Бечирай
9
Христофи
10
Лоизу
10
Лоизу
9
Христофи
21
Ционис
11
Авраам
11
Авраам
21
Ционис
9
Илия
3
Сотириу
3
Сотириу
9
Илия
4
Вукчевич
19
Шчекич
19
Шчекич
4
Вукчевич
11
Бечирай
10
Йоветич
10
Йоветич
11
Бечирай
21
Косович
22
Исламович
22
Исламович
21
Косович
Остались в запасе
Кипр
Черногория
19
Кипрос Христофору
ЦЗ
6
Яннис Сациас
ЦП
12
Тасос Киссас
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
16
Матия Шполярич
ОП
23
Харис Кириаку
ЦП
Главный тренер
Йохан Валем
21
Бранислав Янкович
ЦП
22
Вукан Савичевич
ЦП
16
Владимир Йовович
ЛВ
8
Дени Гочко
ОП
3
Дарко Булатович
ЦЗ
12
Даниэль Петкович
ВР
1
Матия Шаркич
ВР
20
Александар Шофранац
ЦЗ
Главный тренер
Фарук Хаджибегич
Остались в запасе
19
Кипрос Христофору
ЦЗ
6
Яннис Сациас
ЦП
12
Тасос Киссас
ВР
22
Неофитос Михаил
ВР
16
Матия Шполярич
ОП
23
Харис Кириаку
ЦП
Остались в запасе
21
Бранислав Янкович
ЦП
22
Вукан Савичевич
ЦП
16
Владимир Йовович
ЛВ
8
Дени Гочко
ОП
3
Дарко Булатович
ЦЗ
12
Даниэль Петкович
ВР
1
Матия Шаркич
ВР
20
Александар Шофранац
ЦЗ
Главный тренер
Йохан Валем
Главный тренер
Фарук Хаджибегич
Статистика матча Кипр - Черногория
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Кипр
Лига наций, 5 тур
Армения
- : -
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
07.06.2026
Кипр
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
- : -
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
Товарищеские матчи. Сборные
Словакия
2 : 2
05.06.2026
Черногория
Информация о матче
Главный судья:
Харм Осмерс
(Ганновер)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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