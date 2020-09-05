Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Эстония - Грузия
Эстония - Грузия: обзор матча 05 сентября 2020
Эстония
05.09.2020, суббота, 19:00
, группа C2, 1 тур
0 : 1
Завершен
Грузия
32'
Н. Качарава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эстония - Грузия
Конец матча
90'
+4
Желтая карточка
Д. Канкава
90'
+2
Замена
Г. Абурджания
️️️️
Х. Кварацхелия
Замена
М. Айнсалу
️️️️
К. Васильев
86'
78'
Замена
Г. Квилитая
️️️️
Г. Чакветадзе
Замена
Х. Аниер
️️️️
С. Зенев
71'
Замена
Ф. Ливак
️️️️
Г. Тунев
71'
68'
Замена
С. Лобжанидзе
️️️️
Н. Качарава
Желтая карточка
Х. Оямаа
53'
52'
Желтая карточка
Н. Качарава
Желтая карточка
К. Метс
51'
Второй тайм
32'
ГОЛ! 0:1!
Н. Качарава
Пас отдал
Х. Кварацхелия
Желтая карточка
С. Зенев
29'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстония
1
Карл Хейн
ВР
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
3
Хенри Ярвелайд
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
4
Маттиас Кяйт
ЦП
18
Карол Метс
ЦП
13
Владислав Крейда
ЦП
7
Георгий Тунев
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
10
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Карел Волайд
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
5
Соломон Кверквелия
ЦЗ
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
3
Давид Хочолава
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
15
Торнике Окриашвили
ЦП
10
Ника Квеквескири
ЦП
20
Джамбул Джигаури
ЦП
20
Джаба Канкава
ЦП
10
Георгий Чакветадзе
ЦП
13
Ника Качарава
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Эстония
22
Карл-Йохан Пештер
ВР
22
Артур Котенко
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
21
Никита Баранов
ЦЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
6
Илья Антонов
ЦП
11
Михкель Айнсалу
ЦП
23
Власий Синявский
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
23
Франк Ливак
ЦФ
17
Марк Оливер Рооснупп
ЦФ
8
Хенри Аниер
ЦФ
Грузия
17
Лазари Купатадзе
ВР
13
Георгий Макаридзе
ВР
13
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
16
Давит Кобоури
ЦЗ
18
Гиа Григалава
ЦЗ
6
Георгий Абурджания
ЦП
6
Муртаз Даушвили
ЦП
9
Зурико Давиташвили
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
19
Леван Шенгелия
ЦП
11
Георгий Квилитая
ЦФ
3-5-2
1
Хейн
16
Тамм
3
Ярвелайд
23
Тенисте
18
Метс
13
Крейда
7
Тунев
14
Васильев
4
Кяйт
10
Зенев
11
Оямаа
3-5-1-1
1
Лория
5
Кверквелия
2
Какабадзе
3
Хочолава
15
Окриашвили
20
Джигаури
20
Канкава
10
Чакветадзе
10
Квеквескири
7
Кварацхелия
13
Качарава
7
Тунев
23
Ливак
23
Ливак
7
Тунев
14
Васильев
11
Айнсалу
11
Айнсалу
14
Васильев
10
Зенев
8
Аниер
8
Аниер
10
Зенев
7
Кварацхелия
6
Абурджания
6
Абурджания
7
Кварацхелия
13
Качарава
12
Лобжанидзе
12
Лобжанидзе
13
Качарава
10
Чакветадзе
11
Квилитая
11
Квилитая
10
Чакветадзе
Остались в запасе
Эстония
Грузия
6
Илья Антонов
ЦП
22
Артур Котенко
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
17
Марк Оливер Рооснупп
ЦФ
22
Карл-Йохан Пештер
ВР
21
Никита Баранов
ЦЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
23
Власий Синявский
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
Главный тренер
Карел Волайд
17
Лазари Купатадзе
ВР
16
Давит Кобоури
ЦЗ
13
Георгий Макаридзе
ВР
13
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
18
Гиа Григалава
ЦЗ
6
Муртаз Даушвили
ЦП
9
Зурико Давиташвили
ЦП
19
Леван Шенгелия
ЦП
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
6
Илья Антонов
ЦП
22
Артур Котенко
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
17
Марк Оливер Рооснупп
ЦФ
22
Карл-Йохан Пештер
ВР
21
Никита Баранов
ЦЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
23
Власий Синявский
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
Остались в запасе
17
Лазари Купатадзе
ВР
16
Давит Кобоури
ЦЗ
13
Георгий Макаридзе
ВР
13
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
18
Гиа Григалава
ЦЗ
6
Муртаз Даушвили
ЦП
9
Зурико Давиташвили
ЦП
19
Леван Шенгелия
ЦП
Главный тренер
Карел Волайд
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Эстония - Грузия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эстония
Лига наций, 5 тур
Люксембург
- : -
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Исландия
1 : 1
26.09.2026
Эстония
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
2 : 0
30.03.2026
Эстония
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
- : -
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия
2 : 0
05.06.2026
Бахрейн
Информация о матче
Главный судья:
Донатас Румшас
(Паланга)
Стадион:
А. Ле Кок Арена
Новости команд
Все
Эстония
Грузия
Экс-капитан сборной Грузии умер в 54 года
22 октября
Эстония – Исландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Северная Ирландия – Грузия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Эстония – Исландия: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
5 октября
Эстония – Исландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Эстония – Исландия: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
5 октября
Эстония – Люксембург: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Эстония – Люксембург: кто победит в матче 3 тура Лиги наций 2026/2027
2 октября
Болгария – Эстония: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2026
29 сентября
Экс-капитан сборной Грузии умер в 54 года
22 октября
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Северная Ирландия – Грузия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Северная Ирландия – Грузия: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
4 октября
Лига наций. Франция впервые потеряла очки при Зидане, унизительное поражение Украины и другие результаты
2 октября
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+