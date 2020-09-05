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Расписание матчей
Азербайджан - Люксембург
Азербайджан - Люксембург: обзор матча 05 сентября 2020
Азербайджан
05.09.2020, суббота, 19:00
, группа C1, 1 тур
1 : 2
Завершен
Люксембург
43'
Р. Шейдаев
48'
А. Кривоцюк (АГ)
72'
Ж. Родригес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Азербайджан - Люксембург
Конец матча
Желтая карточка
Г. Гараев
90'
+2
90'
+1
Замена
А. Скендерович
️️️️
В. Тиль
Замена
А. Абдуллаев
️️️️
Т. Хализаде
77'
Желтая карточка
А. Нагиев
72'
72'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ж. Родригес
Желтая карточка
Т. Хализаде
63'
58'
Замена
Д. Синани
️️️️
О. Тилль
Замена
Р. Дадашов
️️️️
Р. Шейдаев
58'
52'
Замена
С. Бенси
️️️️
М. Джон Девилье
48'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Кривоцюк
Второй тайм
ГОЛ! 1:0!
Р. Шейдаев
43'
Красная карточка
М. Эмрели
26'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
1
Эмиль Балаев
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
18
Максим Медведев
ЦЗ
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
19
Тамкин Хализаде
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
16
Эльвин Джамалов
ЦП
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
10
Махир Эмрели
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
9
Намик Алескеров
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
5
Вахид Селимович
ЦЗ
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
8
Кристофер Мартинс
ОП
18
Лоран Янс
ЦП
7
Ларс Жерсон
ЦП
21
Оливье Тилль
ЦП
16
Леандро Баррейро
ЦП
11
Венсан Тиль
ЦП
10
Жерсон Родригес
ЦФ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Азербайджан
1
Мехти Дженетов
ВР
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
14
Адиль Нагиев
ЦЗ
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
21
Рагим Садыхов
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
17
Рахман Гаджиев
АП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Люксембург
16
Тим Кипс
ВР
12
Ральф Шон
ВР
4
Кевин Мальже
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
3
Тим Холл
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
10
Данель Синани
ЦП
9
Алессио Курчи
ЦФ
11
Эдвин Муратович
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
11
Стефано Бенси
ЦФ
4-1-1-4
1
Балаев
15
Гусейнов
4
Мустафазаде
19
Хализаде
18
Медведев
2
Гараев
16
Джамалов
5
Кривоцюк
9
Алескеров
11
Шейдаев
10
Эмрели
2-1-5-2
1
Морис
5
Селимович
13
Карлсон
8
Мартинс
18
Янс
21
Тилль
16
Баррейро
11
Тиль
7
Жерсон
21
Девилье
10
Родригес
19
Хализаде
7
Абдуллаев
7
Абдуллаев
19
Хализаде
11
Шейдаев
9
Дадашов
9
Дадашов
11
Шейдаев
11
Тиль
7
Скендерович
7
Скендерович
11
Тиль
21
Тилль
10
Синани
10
Синани
21
Тилль
21
Девилье
11
Бенси
11
Бенси
21
Девилье
Остались в запасе
Азербайджан
Люксембург
14
Адиль Нагиев
ЦЗ
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
17
Рахман Гаджиев
АП
21
Рагим Садыхов
ЦП
1
Мехти Дженетов
ВР
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
Главный тренер
Джанни де Бьязи
9
Алессио Курчи
ЦФ
11
Эдвин Муратович
ЦФ
16
Тим Кипс
ВР
12
Ральф Шон
ВР
4
Кевин Мальже
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
3
Тим Холл
ЦЗ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Остались в запасе
14
Адиль Нагиев
ЦЗ
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
17
Рахман Гаджиев
АП
21
Рагим Садыхов
ЦП
1
Мехти Дженетов
ВР
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
Остались в запасе
9
Алессио Курчи
ЦФ
11
Эдвин Муратович
ЦФ
16
Тим Кипс
ВР
12
Ральф Шон
ВР
4
Кевин Мальже
ЦЗ
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
3
Тим Холл
ЦЗ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Главный тренер
Люк Хольц
Статистика матча Азербайджан - Люксембург
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
- : -
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
2 : 1
09.06.2026
Сан-Марино
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
- : -
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
06.06.2026
Люксембург
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Олимпийский
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