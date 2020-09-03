Агент Тиля – об уходе из «Спартака»: «Гус был счастлив в Москве, но каждый футболист хочет играть»

Фулько ван Куперен, агент полузащитника Гуса Тиля, высказался о переходе своего клиента из «Спартака» во «Фрайбург» на правах аренды.
«Гус был счастлив в Москве, но каждый футболист хочет играть. «Фрайбург» – отличный клуб с хорошей историей. Они играют в классный футбол. Там Тиль сможет играть на своей родной позиции.
Хочет ли Гус после аренды вернуться в «Спартак» и бороться за место в старте? Посмотрим. Следующий год – это следующий год», – сказал агент.
- Летом 2019 года «Спартак» купил Тиля за 16 миллионов евро. Это трансферный рекорд клуба.
- Хавбек провел 24 матча, забил два гола и сделал три ассиста.
- «Фрайбург» арендовал голландца на год с опцией продления на аналогичный срок. У немцев будет опция выкупа игрока.
Источник: «Чемпионат»