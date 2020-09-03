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    Агент Тиля – об уходе из «Спартака»: «Гус был счастлив в Москве, но каждый футболист хочет играть»

    Фулько ван Куперен, агент полузащитника Гуса Тиля, высказался о переходе своего клиента из «Спартака» во «Фрайбург» на правах аренды.

    «Гус был счастлив в Москве, но каждый футболист хочет играть. «Фрайбург» – отличный клуб с хорошей историей. Они играют в классный футбол. Там Тиль сможет играть на своей родной позиции.

    Хочет ли Гус после аренды вернуться в «Спартак» и бороться за место в старте? Посмотрим. Следующий год – это следующий год», – сказал агент.

    • Летом 2019 года «Спартак» купил Тиля за 16 миллионов евро. Это трансферный рекорд клуба.
    • Хавбек провел 24 матча, забил два гола и сделал три ассиста.
    • «Фрайбург» арендовал голландца на год с опцией продления на аналогичный срок. У немцев будет опция выкупа игрока.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.09.2020 21:27
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