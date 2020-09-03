Агент Тиля – об уходе из «Спартака»: «Гус был счастлив в Москве, но каждый футболист хочет играть»

Фулько ван Куперен, агент полузащитника Гуса Тиля, высказался о переходе своего клиента из «Спартака» во «Фрайбург» на правах аренды.

«Гус был счастлив в Москве, но каждый футболист хочет играть. «Фрайбург» – отличный клуб с хорошей историей. Они играют в классный футбол. Там Тиль сможет играть на своей родной позиции.

Хочет ли Гус после аренды вернуться в «Спартак» и бороться за место в старте? Посмотрим. Следующий год – это следующий год», – сказал агент.