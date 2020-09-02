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    Отец Месси прилетел в Барселону. Сегодня – встреча с Бартомеу

    Хорхе Месси, отец и агент нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, в ближайшие часы встретится с президентом каталонского клуба Жозепом Бартомеу.

    По информации Mundo Deportivo, Месси-старший прилетел сегодня утром из Росарио и ответил на несколько вопросов журналистов.

    В частности, он сказал, что пока ничего не знает, что ситуация сложная, что он не общался с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

    Главная цель визита Хорхе Месси – добиться мирного расставания своего сына с «Барселоной», пишет источник.

    Аргентинец хочет покинуть клуб в качестве свободного агента, расторгнув контракт в одностороннем порядке. Руководство отказывается отпускать футболиста, требуя за него отступные в размере 700 миллионов евро.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 12:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +18099

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Объективно, Месси много сделал для Барселоны, клуб много на нём заработал. Всё говорит за то, что надо расставаться и расставаться друзьями. 700 млн. - это даже не перебор, это абсурд.

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