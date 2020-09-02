Отец Месси прилетел в Барселону. Сегодня – встреча с Бартомеу

Хорхе Месси, отец и агент нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, в ближайшие часы встретится с президентом каталонского клуба Жозепом Бартомеу.

По информации Mundo Deportivo, Месси-старший прилетел сегодня утром из Росарио и ответил на несколько вопросов журналистов.

В частности, он сказал, что пока ничего не знает, что ситуация сложная, что он не общался с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

Главная цель визита Хорхе Месси – добиться мирного расставания своего сына с «Барселоной», пишет источник.

Аргентинец хочет покинуть клуб в качестве свободного агента, расторгнув контракт в одностороннем порядке. Руководство отказывается отпускать футболиста, требуя за него отступные в размере 700 миллионов евро.