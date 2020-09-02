«Я счастлив». Алексей Миранчук прилетел в Италию для подписания контракта с «Аталантой»

Полузащитник Алексей Миранчук приземлился в Италии. Его встретили в аэропорту и сфотографировали в шарфе «Аталанты».

«Я счастлив», – приводит слова россиянина сайт Джанлуки Ди Марцио.

Сегодня, 2 сентября, игрок посетит клубный офис, после чего будет презентация и подписание контракта.