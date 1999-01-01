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    «Я счастлив». Алексей Миранчук прилетел в Италию для подписания контракта с «Аталантой»

    Полузащитник Алексей Миранчук приземлился в Италии. Его встретили в аэропорту и сфотографировали в шарфе «Аталанты».

    «Я счастлив», – приводит слова россиянина сайт Джанлуки Ди Марцио.

    Сегодня, 2 сентября, игрок посетит клубный офис, после чего будет презентация и подписание контракта.

    • Миранчук попрощался с болельщиками «Локомотива» после матча с «Зенитом» (0:0).
    • Он провел за команду 228 матчей, забив 43 гола и сделав 45 ассистов.
    • «Аталанта» в минувшем сезоне Серии А финишировала третьей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Carlo Canavesi

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