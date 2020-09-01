Журналист Скира: «Байер» купит у «Ромы» Шика 26 миллионов

«Байер» и «Рома» договорились о трансфере форварда римлян Патрика Шика, пишет журналист Николо Скира.

«Дело сделано! Патрик Шик переходит в «Байер»за 26 миллионов евро плюс бонусы. Он подпишет контракт до 2025 года», – сообщил журналист.

Шик заменит леверкузенцам Кая Хаверца, который, вероятнее всего, переходит в «Челси».