Журналист Скира: «Байер» купит у «Ромы» Шика 26 миллионов

«Байер» и «Рома» договорились о трансфере форварда римлян Патрика Шика, пишет журналист Николо Скира.
«Дело сделано! Патрик Шик переходит в «Байер»за 26 миллионов евро плюс бонусы. Он подпишет контракт до 2025 года», – сообщил журналист.
Шик заменит леверкузенцам Кая Хаверца, который, вероятнее всего, переходит в «Челси».
- Чешский форвард в прошлом сезоне играл на правах аренды за «РБ Лейпциг».
- «Байер» в сезоне-2019/20 финишировал в Бундеслиге на пятом месте.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (95,8 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.