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    Журналист Скира: «Байер» купит у «Ромы» Шика 26 миллионов

    «Байер» и «Рома» договорились о трансфере форварда римлян Патрика Шика, пишет журналист Николо Скира.

    «Дело сделано! Патрик Шик переходит в «Байер»за 26 миллионов евро плюс бонусы. Он подпишет контракт до 2025 года», – сообщил журналист.

    Шик заменит леверкузенцам Кая Хаверца, который, вероятнее всего, переходит в «Челси».

    • Чешский форвард в прошлом сезоне играл на правах аренды за «РБ Лейпциг».
    • «Байер» в сезоне-2019/20 финишировал в Бундеслиге на пятом месте.

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    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (95,8 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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