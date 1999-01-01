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    Глушаков может вернуться в «Локомотив»

    «Локомотив» может заключить контракт с полузащитником Денисом Глушаковым.

    Как сообщает Metaratings, стороны пока не вели переговоры, однако контакты между ними налаживаются.

    По версии одного из источников издания, знакомые Глушакова провели разговор с генеральным директором «Локомотива» Василием Кикнадзе, предложив ему услуги хавбека на фоне травмы Дмитрия Баринова и продажи Алексея Миранчука.

    Второй источник утверждает, что о возможном подписании краткосрочного контракта общались сам Денис и люди, близкие к клубу. Футболист не дал конкретного ответа, но склонялся к тому, чтобы согласиться.

    • Сейчас Глушаков – свободный агент.
    • Он выступал за «Локо» с 2005 по 2013 год.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 00:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +811

      ФК Пупсик 1 час назад

      Надо брать, а то футболист без клуба.

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      Рейтинг: +1491

      srg38 1 час назад

      надеюсь это утка

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