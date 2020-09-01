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Глушаков может вернуться в «Локомотив»

1 сентября 2020, 00:26
33

«Локомотив» может заключить контракт с полузащитником Денисом Глушаковым.

Как сообщает Metaratings, стороны пока не вели переговоры, однако контакты между ними налаживаются.

По версии одного из источников издания, знакомые Глушакова провели разговор с генеральным директором «Локомотива» Василием Кикнадзе, предложив ему услуги хавбека на фоне травмы Дмитрия Баринова и продажи Алексея Миранчука.

Второй источник утверждает, что о возможном подписании краткосрочного контракта общались сам Денис и люди, близкие к клубу. Футболист не дал конкретного ответа, но склонялся к тому, чтобы согласиться.

  • Сейчас Глушаков – свободный агент.
  • Он выступал за «Локо» с 2005 по 2013 год.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Локомотив Глушаков Денис
Комментарии (33)
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srg38
1598911214
надеюсь это утка
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PAREVG.
1598922344
Зачем????? У него возраст такой, что пора искать место для гвоздя, чтобы бутсы повесить. И, хороший игрок, без клуба не останется, а Глушаков, после Терека, не знает куда себя применить...
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Спартак Имел
1598930610
он же свои услуги пищевику предлагал?! Легенду клуба не взяли позор крючкохвостым позор рылам!!! гыгы Глядишь Земленуха еще годик на скамейке посидит и начнет свои услуги предлагать!
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Антибиотик
1598935857
Да на хрен он нужен?! Говорил, что всю жизнь мечтал играть за Спартак, вот пусть туда и возвращается! Никчемный игрок и человек.
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Boeung777
1598937728
Славный союз - Глушаков/Кикнадзе. Кикнадзе как раз такие люди нужны.
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slavа0508
1598937917
Да уж,,говорят не сри где попало сам можешь вляпаться,,,
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maior-60
1598938300
Жирная утятина!
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vladimir-7
1598938568
Неужели сам Глушак не понимает, что в Локомотив и спартак у него нет возможности вернуться или для него мнения болельщиков ничто. Вот представьте, что вдруг Дзюба пришёл бы на поклон к Федуну с просьбой вернуться в спартак, чтобы творилось с болельщиками команды.
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Hektor 84
1598939035
Болелы не простят Шлюшакова
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Красногорск_Фан
1598959387
Как ранее сказал Василий Кикнадзе : основная причина не продления контракта с Семиным это не умение подтягивать к составу молодежь. В итоге, что? Бинго. Берем Райковича 31 лет, Ведутся разговоры (наверно) с 33 летним Глушаковым. Системообразующего игрока Миранчука продаем за 14 млн + покупаем Камано, Лисаковича (суммарно за 7 млн). Уход Жоао Марио и Фарфана. В чем финансовая выгода или равноценная замена или соответствие ранее сделанным утверждениям. Что в итоге. 2 поражения, 2 ничьих подряд, 8 место. По совокупности картина очень грустная. Особенно для тех кто искренне болеет за клуб. Не удивлюсь если к концу года еще и после Лиги , единственное что будут слышать при слове я болею за Локомотив - а , ну сочувствую! )))))) у вас там такие дебилы в руководстве!
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