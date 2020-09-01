Глушаков может вернуться в «Локомотив»

«Локомотив» может заключить контракт с полузащитником Денисом Глушаковым.

Как сообщает Metaratings, стороны пока не вели переговоры, однако контакты между ними налаживаются.

По версии одного из источников издания, знакомые Глушакова провели разговор с генеральным директором «Локомотива» Василием Кикнадзе, предложив ему услуги хавбека на фоне травмы Дмитрия Баринова и продажи Алексея Миранчука.

Второй источник утверждает, что о возможном подписании краткосрочного контракта общались сам Денис и люди, близкие к клубу. Футболист не дал конкретного ответа, но склонялся к тому, чтобы согласиться.