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  • Кикнадзе – о трансфере Миранчука: «Условиями не доволен. Они могли быть совершенно другими»

Кикнадзе – о трансфере Миранчука: «Условиями не доволен. Они могли быть совершенно другими»

30 августа 2020, 21:36
29

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал переход полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту».

«Мне радостно за Алексея. С другой стороны, жалко, что игрок такого уровня уходит из команды. Ему там будет хорошо, думаю, и клубу тоже от того, что Алексей туда придет, будет хорошо.

Контракт с нашей стороны был подписан практически за час до игры с «Зенитом», по ходу матча пришло подтверждение от «Аталанты». Осталис заключение личного контракта и медосмотр.

Условиями трансфера не доволен. Считаю, что они могли быть совершенно другими, но та заноза, которая сидела в виде 8 миллионов, о которых знала вся Европа, тоже повлияла. Думаю, что следующие трансферы будут сделаны более серьезно.

Были ли еще претенденты на Миранчука? Начинали же вообще с «Барселоны», сюда приезжали смотреть конкретно Алексея. На Суперкубке России прошлого года здесь был Хавьер Бордес, вице-президент «Барселоны», и с ним обсуждали сумму перехода.

Трансфер в «Аталанту» могли отработать эффективно, но могло и получится все гораздо хуже, чем вышло. Этот опыт мы учтем», – сказал Кикнадзе.

  • Сообщалось, что «Аталанта» отдаст за игрока около 14 миллионов евро.
  • Миранчук – воспитанник «Локомотива».
  • Он провел за москвичей 228 матчей, забив 43 гола и сделав 45 ассистов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Локомотив Аталанта Миранчук Алексей Кикнадзе Василий
Комментарии (29)
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mab1011
1598813149
Эти временщики даже продать игрока не могут за нормальную цену. Неужели РЖД в короновирус так просели , что готовы за бесценок нужных игроков с российским паспортом за кордон отправлять?
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Владислав Vlad
1598816143
Ну, сейчас посидят, подумают и отправят Антошку вместо Лёшки.)))
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general.lizyukov
1598817423
Т.е., ты публично признаешься, что плохо отработал? Что не смог добиться лучших условий? Атличный дирехтар, йащетайуууу ))) Блин, паровозы, кто ж вас сглазил?
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JTherry
1598820291
сначала Хвичу профукали, теперь с отступными в контракте Миранчука прокололись... ничего не скажешь - "эффективные менеджеры")
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adverieacrocup
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Korsar_03
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Garrincha58
1598851119
бизнес по русски своих продаём за копейки, а всякую хрень нам втюхивают в три дорога
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paracetamol
1598856312
Задача всей этой шайки рейдеров, захватившей Локо, все продать и свалить с бабками. Они же из 90-х, тогда это поощрялось. Неужели в Госкомпании не видят, что их грабят, а может они тоже в доле?
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Томик
1598868088
Эти 8 миллионов были одним из главных аргументов, когда братьев в "Локомотиве" оставляли. Заиграете - вот вам возможность выкупа в любое время. А как заиграл - "заноза". Стыдоба. Хотя это же Кикнадзе - не удивительно.
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