Кикнадзе – о трансфере Миранчука: «Условиями не доволен. Они могли быть совершенно другими»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал переход полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту».

«Мне радостно за Алексея. С другой стороны, жалко, что игрок такого уровня уходит из команды. Ему там будет хорошо, думаю, и клубу тоже от того, что Алексей туда придет, будет хорошо.

Контракт с нашей стороны был подписан практически за час до игры с «Зенитом», по ходу матча пришло подтверждение от «Аталанты». Осталис заключение личного контракта и медосмотр.

Условиями трансфера не доволен. Считаю, что они могли быть совершенно другими, но та заноза, которая сидела в виде 8 миллионов, о которых знала вся Европа, тоже повлияла. Думаю, что следующие трансферы будут сделаны более серьезно.

Были ли еще претенденты на Миранчука? Начинали же вообще с «Барселоны», сюда приезжали смотреть конкретно Алексея. На Суперкубке России прошлого года здесь был Хавьер Бордес, вице-президент «Барселоны», и с ним обсуждали сумму перехода.

Трансфер в «Аталанту» могли отработать эффективно, но могло и получится все гораздо хуже, чем вышло. Этот опыт мы учтем», – сказал Кикнадзе.