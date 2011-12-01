Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    2 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    3 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол

    Кикнадзе – о трансфере Миранчука: «Условиями не доволен. Они могли быть совершенно другими»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал переход полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту».

    «Мне радостно за Алексея. С другой стороны, жалко, что игрок такого уровня уходит из команды. Ему там будет хорошо, думаю, и клубу тоже от того, что Алексей туда придет, будет хорошо.

    Контракт с нашей стороны был подписан практически за час до игры с «Зенитом», по ходу матча пришло подтверждение от «Аталанты». Осталис заключение личного контракта и медосмотр.

    Условиями трансфера не доволен. Считаю, что они могли быть совершенно другими, но та заноза, которая сидела в виде 8 миллионов, о которых знала вся Европа, тоже повлияла. Думаю, что следующие трансферы будут сделаны более серьезно.

    Были ли еще претенденты на Миранчука? Начинали же вообще с «Барселоны», сюда приезжали смотреть конкретно Алексея. На Суперкубке России прошлого года здесь был Хавьер Бордес, вице-президент «Барселоны», и с ним обсуждали сумму перехода.

    Трансфер в «Аталанту» могли отработать эффективно, но могло и получится все гораздо хуже, чем вышло. Этот опыт мы учтем», – сказал Кикнадзе.

    • Сообщалось, что «Аталанта» отдаст за игрока около 14 миллионов евро.
    • Миранчук – воспитанник «Локомотива».
    • Он провел за москвичей 228 матчей, забив 43 гола и сделав 45 ассистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:36
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +868

      vmonomah17 6 минут назад

      Просто итальяшкт Кикнадзе мало на лапу дали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      adverieacrocup 7 минут назад

      CEKC Знакомства и не только, помогут скрасить одиночество и развлечь. Там легко найти девушку в своём доме или дворе и все анонимно и бесплатно. Просто попробуй---- https://nnna.ru/xbaza

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6672

      JTherry 11 минут назад

      сначала Хвичу профукали, теперь с отступными в контракте Миранчука прокололись... ничего не скажешь - "эффективные менеджеры")

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +398

      Фанат Рубина 28 минут назад

      Скажи спасибо что Аталанта еще в УЕФА не написала жалобу на тебя и на локо что вы вместо прописанных 8 лямов отступных просите какие то там 20-30 млн евро...
      вот не было бы отступных тогда ок.. а так рпадуйтесь что 14 дали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +747

      dimag 42 минуты назад

      Как я понял смысл в том, что не Кикнадзе хотел продать Миранчука, а Миранчук хотел уйти из Локо . Но Кикнадзе резонно переживает, что из за отстуных в 8 лямов не смогли продать больше чем за 14.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2402

      general.lizyukov 59 минут назад

      Т.е., ты публично признаешься, что плохо отработал? Что не смог добиться лучших условий?
      Атличный дирехтар, йащетайуууу )))
      Блин, паровозы, кто ж вас сглазил?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5018

      Владислав Vlad 1 час назад

      Ну, сейчас посидят, подумают и отправят Антошку вместо Лёшки.)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6672

      JTherry > Владислав Vlad 9 минут назад

      у Лехи "метка" на ноге...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7999

      paracetamol 1 час назад

      Не доволен, значит профукал!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +252

      mab1011 2 часа назад

      Эти временщики даже продать игрока не могут за нормальную цену. Неужели РЖД в короновирус так просели , что готовы за бесценок нужных игроков с российским паспортом за кордон отправлять?

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98846
    #2
    zigbert
    78842
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru