Metaratings: «Аталанта» прислала письмо по трансферу Миранчука во время матча с «Зенитом»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук переходит в «Аталанту».
По информации Metaratings, письмо от итальянского клуба «Локомотиву» с согласием на трансфер пришло по ходу сегодняшнего матча с «Зенитом» (0:0), поэтому футболист попрощался с болельщиками «Локо» сразу после игры.
Сообщалось, что москвичи получат за переход Миранчука около 14 миллионов евро.
- Игрок – воспитанник «Локомотива».
- Он провел за команду 228 матчей, забив 43 гола и сделав 45 ассистов.
Источник: Metaratings
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