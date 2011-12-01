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    Metaratings: «Аталанта» прислала письмо по трансферу Миранчука во время матча с «Зенитом»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук переходит в «Аталанту».

    По информации Metaratings, письмо от итальянского клуба «Локомотиву» с согласием на трансфер пришло по ходу сегодняшнего матча с «Зенитом» (0:0), поэтому футболист попрощался с болельщиками «Локо» сразу после игры.

    Сообщалось, что москвичи получат за переход Миранчука около 14 миллионов евро.

    • Игрок – воспитанник «Локомотива».
    • Он провел за команду 228 матчей, забив 43 гола и сделав 45 ассистов.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +571

      Taps 2 часа назад

      Задёшево продался ...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +231

      Dr.Metal > Taps 1 час назад

      Так оно и есть, это просто безумие внутри чемпионата России творится. Суммы трансферов завышаются в два-три раза из-за лимита. Ценятся игроки с российским паспортом, а для Аталанты его паспорт не важен. Потому и реальная адекватная цена. По европейским нормам нормально, по нашим крайне мало.

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