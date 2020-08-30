Metaratings: «Аталанта» прислала письмо по трансферу Миранчука во время матча с «Зенитом»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук переходит в «Аталанту».

По информации Metaratings, письмо от итальянского клуба «Локомотиву» с согласием на трансфер пришло по ходу сегодняшнего матча с «Зенитом» (0:0), поэтому футболист попрощался с болельщиками «Локо» сразу после игры.

Сообщалось, что москвичи получат за переход Миранчука около 14 миллионов евро.