«Настало время пойти за мечтой». Миранчук попрощался с болельщиками «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук после матча с «Зенитом» вышел к болельщикам московской команды.
Игрок попрощался с фанатами, объяснив свое решение уехать за границу.
«Хочу поблагодарить всех вас. Вместе с вами я стал профессиональным футболистом, мужчиной. Поэтому я с чистой душой хочу поблагодарить вас за то, что всегда были рядом во все моменты. Но сейчас настало время пойти за мечтой», – сказал Миранчук.
- Футболист переходит в «Аталанту».
- Сообщалось, что итальянский клуб отдаст за игрока от 10 до 14 миллионов евро.
Источник: Телеграм Ивана Карпова