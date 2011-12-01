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    «Настало время пойти за мечтой». Миранчук попрощался с болельщиками «Локомотива»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук после матча с «Зенитом» вышел к болельщикам московской команды.

    Игрок попрощался с фанатами, объяснив свое решение уехать за границу.

    «Хочу поблагодарить всех вас. Вместе с вами я стал профессиональным футболистом, мужчиной. Поэтому я с чистой душой хочу поблагодарить вас за то, что всегда были рядом во все моменты. Но сейчас настало время пойти за мечтой», – сказал Миранчук.

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    Источник: Телеграм Ивана Карпова

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    Сегодня, 18:19
    Комментарии9
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      Рейтинг: +13441

      slavutiq70 1 час назад

      Дерзай Алексей,,,,а там посмотрим,,,,,,

      0
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      Рейтинг: +868

      vmonomah17 1 час назад

      Леха, молодец! Выбрал футбол, а не деньги!

      0
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      Рейтинг: +4477

      nik55 2 часа назад

      удачи и без травм

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3394

      житель СПб 2 часа назад

      Удачи, Алексей! Футбольных и иных свершений.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1441

      BANNIKOV1970 2 часа назад

      Удачи в новом чемпионате и без травм!

      3
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      Рейтинг: +2424

      vsespartak01 2 часа назад

      мечта о загранице сбылась!что ж удачи !!!

      4
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      Рейтинг: +2304

      Semenycch 2 часа назад

      Не просто парню будет первое время в сильной лиге. Надеюсь он там сможет побороться за основной состав и выиграть эту борьбу.

      2
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      Рейтинг: +821

      elessar arnor 2 часа назад

      нууу, Алексей, теперь ты второй уважаемый, играющий футболист РФ

      8
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      Рейтинг: +16490

      bset 2 часа назад

      Видимо из-за этого Семина и убрали - он не давал никого продавать. Хотя очевидно, что Миранчуку пришло время пробовать себя в более сильном чемпионате.

      4
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