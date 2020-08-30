«Настало время пойти за мечтой». Миранчук попрощался с болельщиками «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук после матча с «Зенитом» вышел к болельщикам московской команды.

Игрок попрощался с фанатами, объяснив свое решение уехать за границу.

«Хочу поблагодарить всех вас. Вместе с вами я стал профессиональным футболистом, мужчиной. Поэтому я с чистой душой хочу поблагодарить вас за то, что всегда были рядом во все моменты. Но сейчас настало время пойти за мечтой», – сказал Миранчук.