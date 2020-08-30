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  • «Настало время пойти за мечтой». Миранчук попрощался с болельщиками «Локомотива»

«Настало время пойти за мечтой». Миранчук попрощался с болельщиками «Локомотива»

30 августа 2020, 18:19
9

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук после матча с «Зенитом» вышел к болельщикам московской команды.

Игрок попрощался с фанатами, объяснив свое решение уехать за границу.

«Хочу поблагодарить всех вас. Вместе с вами я стал профессиональным футболистом, мужчиной. Поэтому я с чистой душой хочу поблагодарить вас за то, что всегда были рядом во все моменты. Но сейчас настало время пойти за мечтой», – сказал Миранчук.

  • Футболист переходит в «Аталанту».
  • Сообщалось, что итальянский клуб отдаст за игрока от 10 до 14 миллионов евро.

Источник: Телеграм Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей
Комментарии (9)
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vsespartak01
1598801381
мечта о загранице сбылась!что ж удачи !!!
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BANNIKOV1970
1598801658
Удачи в новом чемпионате и без травм!
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житель СПб
1598802194
Удачи, Алексей! Футбольных и иных свершений.
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nik55
1598802323
удачи и без травм
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vmonomah17
1598804473
Леха, молодец! Выбрал футбол, а не деньги!
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slavа0508
1598804649
Дерзай Алексей,,,,а там посмотрим,,,,,,
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general.lizyukov
1598817166
Vajo con dios! Удачи!
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adverieacrocup
1598820578
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zigbert
1598880295
Аталанта интересный коллектив, дай бог Алексей там заиграет.
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