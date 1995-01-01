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    Журналист Егоров: «Локомотив» получит 10 из 14 миллионов за трансфер Миранчука в «Аталанту»

    Журналист Сергей Егоров объяснил, почему «Локомотив» получит деньги за переход полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту» не в полном объеме.

    Ранее сообщалось, что сумма сделки должна составить 14,5 миллиона евро.

    «У Миранчука стоит опция на выход – 8 миллионов евро, до конца контракта осталось девять месяцев, но чтобы забрать его за 8, нужно согласие игрока. За 8 не захотел, а за 14 – ок.

    Итальянцы не дают большую агентскую комиссию, если вообще дают. Значит, ее придeтся заплатить «Локомотиву». В клуб придeт только 10, что лучше, чем 8. Как думаете, кто получит разницу в 4 миллиона евро?

    Мое предположение – агент и футболист. Все рады. А Василию Кикнадзе за оставшиеся до середины октября полтора месяца предстоит купить равного Алексею Миранчуку футболиста – за 10 миллионов евро», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

    • Миранчук – воспитанник «Локо».
    • За основную команду провел 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.

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    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 13:55
    Комментарии16
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      Рейтинг: +7961

      paracetamol 24 секунды назад

      Как думаете, кто получит разницу в 4 миллиона евро? Разумеется Николич со-товарищи. Ну и агенту отвалят тыщ 100.

      0
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      Рейтинг: +126

      kan85 59 секунд назад

      Интересно, есть совесть у грузина?!

      1
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      Рейтинг: +3338

      житель СПб 25 минут назад

      Да уж! Локомотиву тут не позавидую. Теряют, наверное, лучшего форварда в Лиге - а что получат за 10 млн.? Бизнес наоборот! Вот ЦСКА молодцы - приобретают недорого и приобретают...

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      Рейтинг: +532

      Бестолковый 25 минут назад

      В Аталанту??? Там и сгинет... Посидит там на скамейке запасных, в качестве лаки-лузера, и вернется обратно в рассиюшку в какой-нибудь Амкар или Урал.

      0
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      Рейтинг: +943

      моэм 31 минуту назад

      Будет ещё счастье , если до кассы Локо дойдёт пара лямов … остальное "попилят" … отработанных схем у этих ушлых дядек предостаточно … а главное что все схемы сравнительно , как у Остапа Бендера , легальны , так что никто "не сядет" . Поздравим Локо в "удачной" сделкой!

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      Рейтинг: +78809

      zigbert 34 минуты назад

      Главное все участники сделки останутся довольны.

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      Рейтинг: +909

      Alex Flash 1 час назад

      Короед-он и Африке короед. Агенты трудятся не покладая рук. Тренируются и рискуют здоровьем у экранов мониторов и с трубкой телефона

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      Рейтинг: +2562

      erma 1 час назад

      Бизнес по-русски заключается не в том, что что-то там распилили , а в том, что продав игрока за 10 (реальных) теперь их сразу потратят чтобы купить замену Миранчуку. В чем смысл?

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      Рейтинг: +214

      Отчим_Бората 1 час назад

      .... Стыдобища какая... Иметь такого пасынка

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      Рейтинг: +6617

      JTherry 2 часа назад

      весной хотели Миранчуков за 80 лимонов отдать оптом, за три месяца до возможности стать свободным агентом Алексея Кикнадзе предлагал за 20, а продал за 14,5... хорошие агентские поделят агент и футболист!)) могли вообще без денег остаться в ноябре, перешел бы бесплатно...

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