Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Журналист Егоров: «Локомотив» получит 10 из 14 миллионов за трансфер Миранчука в «Аталанту»

Журналист Егоров: «Локомотив» получит 10 из 14 миллионов за трансфер Миранчука в «Аталанту»

29 августа 2020, 13:55
19

Журналист Сергей Егоров объяснил, почему «Локомотив» получит деньги за переход полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту» не в полном объеме.

Ранее сообщалось, что сумма сделки должна составить 14,5 миллиона евро.

«У Миранчука стоит опция на выход – 8 миллионов евро, до конца контракта осталось девять месяцев, но чтобы забрать его за 8, нужно согласие игрока. За 8 не захотел, а за 14 – ок.

Итальянцы не дают большую агентскую комиссию, если вообще дают. Значит, ее придeтся заплатить «Локомотиву». В клуб придeт только 10, что лучше, чем 8. Как думаете, кто получит разницу в 4 миллиона евро?

Мое предположение – агент и футболист. Все рады. А Василию Кикнадзе за оставшиеся до середины октября полтора месяца предстоит купить равного Алексею Миранчуку футболиста – за 10 миллионов евро», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

  • Миранчук – воспитанник «Локо».
  • За основную команду провел 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 ассистов.
  • Рыночная стоимость игрока – 18 миллионов евро.

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Локомотив Аталанта Миранчук Алексей
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
wobaekat
1598699963
Очередной провал Кикнадзе Интересно, какие отмазки будут в этот раз.
Ответить
ilichkadr
1598700307
"Как думаете, кто получит разницу в 4 миллиона евро?" Мое предположение – агент и Кикнадзе.
Ответить
slavа0508
1598701561
Да уж агенты гребут не хило,,,,,
Ответить
JTherry
1598704894
весной хотели Миранчуков за 80 лимонов отдать оптом, за три месяца до возможности стать свободным агентом Алексея Кикнадзе предлагал за 20, а продал за 14,5... хорошие агентские поделят агент и футболист!)) могли вообще без денег остаться в ноябре, перешел бы бесплатно...
Ответить
erma
1598707754
Бизнес по-русски заключается не в том, что что-то там распилили , а в том, что продав игрока за 10 (реальных) теперь их сразу потратят чтобы купить замену Миранчуку. В чем смысл?
Ответить
zigbert
1598710394
Главное все участники сделки останутся довольны.
Ответить
житель СПб
1598710977
Да уж! Локомотиву тут не позавидую. Теряют, наверное, лучшего форварда в Лиге - а что получат за 10 млн.? Бизнес наоборот! Вот ЦСКА молодцы - приобретают недорого и приобретают...
Ответить
kan85
1598712429
Интересно, есть совесть у грузина?!
Ответить
paracetamol
1598712464
Как думаете, кто получит разницу в 4 миллиона евро? Разумеется Николич со-товарищи. Ну и агенту отвалят тыщ 100.
Ответить
Рубинище
1598718319
Ещё один минус Кикнадзе, человек абсолютно проф. не пригоден. отпустить самого талантливого своего игрока(по меркам РПЛ) и даже контракт не отбить. Заработали Кикнадзе, Агент, но не клуб , не говоря о том что ослабили себя. Вопрос на засыпку, сколько будет стоить толковый полузащитник ?
Ответить
Главные новости
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Китайская сталкерша довела Слуцкого до паранойи: «Она везде появлялась, реально страшно»
Вчера, 22:56
2
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
Все новости
Все новости
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
1
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
7
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
6
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
10
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
Вчера, 17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
Вчера, 16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
Вчера, 16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
Вчера, 16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
Вчера, 16:04
11
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
Вчера, 15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
Вчера, 15:03
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+