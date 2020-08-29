Журналист Егоров: «Локомотив» получит 10 из 14 миллионов за трансфер Миранчука в «Аталанту»

Журналист Сергей Егоров объяснил, почему «Локомотив» получит деньги за переход полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту» не в полном объеме.

Ранее сообщалось, что сумма сделки должна составить 14,5 миллиона евро.

«У Миранчука стоит опция на выход – 8 миллионов евро, до конца контракта осталось девять месяцев, но чтобы забрать его за 8, нужно согласие игрока. За 8 не захотел, а за 14 – ок.

Итальянцы не дают большую агентскую комиссию, если вообще дают. Значит, ее придeтся заплатить «Локомотиву». В клуб придeт только 10, что лучше, чем 8. Как думаете, кто получит разницу в 4 миллиона евро?

Мое предположение – агент и футболист. Все рады. А Василию Кикнадзе за оставшиеся до середины октября полтора месяца предстоит купить равного Алексею Миранчуку футболиста – за 10 миллионов евро», – написал Егоров в своем телеграм-канале.