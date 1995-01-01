Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    2 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

    До трансфера в «Динамо» Комличенко мог перейти в «Локомотив», ЦСКА или «Фенербахче»

    Нападающий «Динамо» Николай Комличенко вспомнил, какие клубы претендовали на него до перехода в московскую команду.

    – Прошлым летом ты мог оказаться в «Локомотиве» или ЦСКА. Что пошло не так?

    – С «Локомотивом» был интересный вариант, и Юрий Палыч был во мне заинтересован. Но не удалось договориться по определенным условиям.

    С ЦСКА же все было практически согласовано, и я готовился уже к переезду, но по какой-то причине в последний момент ЦСКА вдруг решил отказаться от полноценного трансфера. Они предлагали аренду с правом выкупа. Это уже не устраивало «Младу». Да и я не хотел в аренду, хотелось определенности. В итоге клубы не договорились. Почему ЦСКА решил изменить решение, я не знаю.

    В итоге все повернулось только к лучшему, я серьезно настроился до зимы показать свой лучший футбол, забил 10 голов в 15 играх в Чехии и в итоге оказался в отличном клубе – «Динамо».

    – Долго ли ты думал над предложением «Динамо» зимой? И были ли другие варианты у тебя?

    – Я очень быстро все решил с «Динамо». Мы быстро обо всем договорились. Я ни минуты не колебался. Клуб и лично главный тренер четко обозначили свой интерес ко мне. К тому же «Динамо» ставило задачи и имело реалистичный план с понятными целями, которых они будут добиваться. Мне это очень понравилось. Ни капли не жалею о переходе. К тому же, как я уже говорил, я был настроен уходить. Пора было переходить на более высокий уровень.

    Конкретный интерес был еще из Турции от «Фенербахче». Чемпионат там тоже очень интересный и сильнее, чем в Чехии, но РПЛ посильнее будет, конечно. В итоге они тоже ждали с предложением до последнего, и я принял предложение «Динамо».

    Комличенко: «Где мечтал бы играть? В «МЮ», «Реале» и «Баварии»

    Комличенко: «Цель «Динамо» – регулярное участие в еврокубках»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Transfermarkt.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:16
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2550

      Axe111 41 минуту назад

      Пфф НУ И.... ????????

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78757
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru