До трансфера в «Динамо» Комличенко мог перейти в «Локомотив», ЦСКА или «Фенербахче»

Нападающий «Динамо» Николай Комличенко вспомнил, какие клубы претендовали на него до перехода в московскую команду.

– Прошлым летом ты мог оказаться в «Локомотиве» или ЦСКА. Что пошло не так?

– С «Локомотивом» был интересный вариант, и Юрий Палыч был во мне заинтересован. Но не удалось договориться по определенным условиям.

С ЦСКА же все было практически согласовано, и я готовился уже к переезду, но по какой-то причине в последний момент ЦСКА вдруг решил отказаться от полноценного трансфера. Они предлагали аренду с правом выкупа. Это уже не устраивало «Младу». Да и я не хотел в аренду, хотелось определенности. В итоге клубы не договорились. Почему ЦСКА решил изменить решение, я не знаю.

В итоге все повернулось только к лучшему, я серьезно настроился до зимы показать свой лучший футбол, забил 10 голов в 15 играх в Чехии и в итоге оказался в отличном клубе – «Динамо».

– Долго ли ты думал над предложением «Динамо» зимой? И были ли другие варианты у тебя?

– Я очень быстро все решил с «Динамо». Мы быстро обо всем договорились. Я ни минуты не колебался. Клуб и лично главный тренер четко обозначили свой интерес ко мне. К тому же «Динамо» ставило задачи и имело реалистичный план с понятными целями, которых они будут добиваться. Мне это очень понравилось. Ни капли не жалею о переходе. К тому же, как я уже говорил, я был настроен уходить. Пора было переходить на более высокий уровень.

Конкретный интерес был еще из Турции от «Фенербахче». Чемпионат там тоже очень интересный и сильнее, чем в Чехии, но РПЛ посильнее будет, конечно. В итоге они тоже ждали с предложением до последнего, и я принял предложение «Динамо».

Комличенко: «Где мечтал бы играть? В «МЮ», «Реале» и «Баварии»

Комличенко: «Цель «Динамо» – регулярное участие в еврокубках»