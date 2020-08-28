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  • Комличенко: «Где мечтал бы играть? В «МЮ», «Реале» и «Баварии»

Комличенко: «Где мечтал бы играть? В «МЮ», «Реале» и «Баварии»

28 августа 2020, 11:45
9

Нападающий «Динамо» Николай Комличенко рассказал, за какой из европейских топ-клубов он хотел бы играть.

– Возвращение в Европу все еще в твоих планах?

– Я ничего не загадываю. Не скрываю, что хотелось бы когда-нибудь оказаться в топ-чемпионате, но для этого надо показывать результат. И командный и личный. На данный момент речь об этом не идет, мне надо больше забивать и участвовать в голах команды. Пока что еще не все получается и я не очень доволен личной статистикой на данный момент. Надо больше работать и добиваться успеха с командой, тогда и все остальное придет.

– Три европейских клуба, где бы ты мечтал оказаться?

– Если говорить о мечте, то «Манчестер Юнайтед», «Реал» и, пожалуй, «Бавария». Конечно, понимаю, что оказаться там крайне сложно. Но вы же спросили именно о мечте. Если говорить о более реальных вещах, то даже перейти в один из этих чемпионатов и сыграть против названных клубов было бы очень круто.

  • Комличенко играл в Чехии за «Младу Болеслав».
  • В этом сезоне он забил один гол в пяти матчах РПЛ.

Источник: Transfermarkt.ru
Россия. Премьер-лига Динамо Комличенко Николай
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1598605567
А вот Федька исколотый "надурака" эту мечту осуществил, назабивал грандам.
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Закат ЕдРа
1598605990
Добрый день. Кто нить видел Бората? Он после вчерашней сауны у Газпром-Арены был нещадно отпорат и пропал.
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serppion
1598617213
Она хотела бы жить на Манхэттене И с Деми Мур делиться секретами. А он просто диджей на радио...
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FaTeK1945ru
1598622460
...мечтать не вредно,но играть,в названных клубах--- футболёру Комличенко даже во сне не светит.ИМХО.
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vmonomah17
1598626879
Да все уже, забудь про европу. Если бы остался в чехии или перешел в другой европейский клуб, то был бы шанс. А из россии только в Казахстан или китай.
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tacrignswispum
1598628759
Все ДAВАЛKИ страны собраны в одном месте. Регайся пока бecплатнo если хочешь снять девку или проверь свою может она там есть. (я вот знакомую и сoсeдку нашёл там) Вот cайт ----- https://nnna.ru/xbaza
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