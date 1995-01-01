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    Комличенко: «Где мечтал бы играть? В «МЮ», «Реале» и «Баварии»

    Нападающий «Динамо» Николай Комличенко рассказал, за какой из европейских топ-клубов он хотел бы играть.

    – Возвращение в Европу все еще в твоих планах?

    – Я ничего не загадываю. Не скрываю, что хотелось бы когда-нибудь оказаться в топ-чемпионате, но для этого надо показывать результат. И командный и личный. На данный момент речь об этом не идет, мне надо больше забивать и участвовать в голах команды. Пока что еще не все получается и я не очень доволен личной статистикой на данный момент. Надо больше работать и добиваться успеха с командой, тогда и все остальное придет.

    – Три европейских клуба, где бы ты мечтал оказаться?

    – Если говорить о мечте, то «Манчестер Юнайтед», «Реал» и, пожалуй, «Бавария». Конечно, понимаю, что оказаться там крайне сложно. Но вы же спросили именно о мечте. Если говорить о более реальных вещах, то даже перейти в один из этих чемпионатов и сыграть против названных клубов было бы очень круто.

    • Комличенко играл в Чехии за «Младу Болеслав».
    • В этом сезоне он забил один гол в пяти матчах РПЛ.

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    Источник: Transfermarkt.ru

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    Сегодня, 11:45
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +6399

      Борат 57 секунд назад

      манчестер, реал и бавария мечтают чтобы у них не было таких игрунов как комличенко !
      гыгыггыы

      -1
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      ...
      Рейтинг: +96

      Закат ЕдРа > Борат 5 секунд назад

      Ты чего не отвечаешь мне сладки? за попку порванную все переживаешь. Все заживет. И мазью помажу тебе. Ути пути))

      0
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      Рейтинг: +96

      Закат ЕдРа 10 минут назад

      Добрый день. Кто нить видел Бората? Он после вчерашней сауны у Газпром-Арены был нещадно отпорат и пропал.

      0
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      Рейтинг: +18041

      DOCTOR PENALTY 17 минут назад

      А вот Федька исколотый "надурака" эту мечту осуществил, назабивал грандам.

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