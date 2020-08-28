Комличенко: «Где мечтал бы играть? В «МЮ», «Реале» и «Баварии»

Нападающий «Динамо» Николай Комличенко рассказал, за какой из европейских топ-клубов он хотел бы играть.

– Возвращение в Европу все еще в твоих планах?

– Я ничего не загадываю. Не скрываю, что хотелось бы когда-нибудь оказаться в топ-чемпионате, но для этого надо показывать результат. И командный и личный. На данный момент речь об этом не идет, мне надо больше забивать и участвовать в голах команды. Пока что еще не все получается и я не очень доволен личной статистикой на данный момент. Надо больше работать и добиваться успеха с командой, тогда и все остальное придет.

– Три европейских клуба, где бы ты мечтал оказаться?

– Если говорить о мечте, то «Манчестер Юнайтед», «Реал» и, пожалуй, «Бавария». Конечно, понимаю, что оказаться там крайне сложно. Но вы же спросили именно о мечте. Если говорить о более реальных вещах, то даже перейти в один из этих чемпионатов и сыграть против названных клубов было бы очень круто.