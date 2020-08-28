Комличенко: «Цель «Динамо» – регулярное участие в еврокубках»

Форвард московского «Динамо» Николай Комличенко рассказал о личных и командных целях в нынешнем сезоне.

– Какие личные цели на сезон?

– Личных целей в плане определенного количества голов я себе не ставил. На первом месте – результат всей команды. Главное – чтобы мы побеждали и боролись за высокие места. Но, естественно, хочется конкурировать и быть в лидерах чемпионата среди бомбардиров. Для этого надо еще много работать.

– Какие планы развития у московского «Динамо». Какие цели стоят перед клубом в перспективе?

– В этом сезоне цель выступить как минимум не хуже, чем в предыдущем, а также дойти до групповой фазы Лиги Европы. В перспективе наша цель – регулярное участие в еврокубках.