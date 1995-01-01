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    Комличенко: «Цель «Динамо» – регулярное участие в еврокубках»

    Форвард московского «Динамо» Николай Комличенко рассказал о личных и командных целях в нынешнем сезоне.

    – Какие личные цели на сезон?

    – Личных целей в плане определенного количества голов я себе не ставил. На первом месте – результат всей команды. Главное – чтобы мы побеждали и боролись за высокие места. Но, естественно, хочется конкурировать и быть в лидерах чемпионата среди бомбардиров. Для этого надо еще много работать.

    – Какие планы развития у московского «Динамо». Какие цели стоят перед клубом в перспективе?

    – В этом сезоне цель выступить как минимум не хуже, чем в предыдущем, а также дойти до групповой фазы Лиги Европы. В перспективе наша цель – регулярное участие в еврокубках.

    • В этом розыгрыше РПЛ Комличенко забил один гол в пяти матчах.
    • Команда занимает четвертое место в турнирной таблице.

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    Источник: Transfermarkt.ru

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    Сегодня, 12:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3107

      serppion 45 минут назад

      Почто так скромно?! Кролик и тот мечтает осеменить всю Европу.

      0
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      Рейтинг: +9440

      Skull_Boy 2 часа назад

      Не смеши меня бестолковое дерево, случайная победа над Зенитом и сразу поете хрен знает что

      2
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