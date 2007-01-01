Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    2 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    3 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву

    Понсе получил мышечную травму и не сыграет за «Спартак» в ближайшем матче

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о травме нападающего команды Эсекьеля Понсе.

    «Он потянул мышцу. Есть повреждение. Пропустит какое-то время. Неделю-другую. Посмотрим», – сказал Газизов.

    • Таким образом, аргентинец пропустит матч с тульским «Арсеналом» (29 августа).
    • Понсе в новом сезоне забил два гола в четырех играх.

    Газизов: «Волгоград увидел, как надо болеть. Это победа спартаковских фанатов»

    Газизов: «Надеюсь, Кокорин в матче с «Арсеналом» порадует болельщиков»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:23
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7929

      paracetamol 1 час назад

      Кокорин заменит!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6225

      ivany4 3 часа назад

      Смотрю у нас теперь Газизов ньюсмейкер.))
      Понсе пусть поправляется.
      Газизов предположил, что Кокорин на подходе, и можнт сыграть в субботнем матче..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24181

      oyabun 3 часа назад

      А я то всё гадал, почему Понсе с Ротором не играл? Очень вчера пригодился бы для вскрытия эшелонированной обороны волгоградцев. Скорейшего выздоровления!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      zubastikpnz > oyabun 2 часа назад

      очень самоотверженно играли волгоградцы! победы придут, грузин раскупят

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1002

      Klaido > zubastikpnz 1 час назад

      играли, действительно, достойно - конец первого тайма и с середины второго хорошо прибавляли.
      победы, действительно придут - потенциал есть, команда симпатичная

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1502

      seth343 > Klaido 5 минут назад

      Меня вчера Ротор приятно удивил, Спартаку очень было тяжко доиграть этот матч, СПАСИБО Максименко.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78694
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru