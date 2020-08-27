Понсе получил мышечную травму и не сыграет за «Спартак» в ближайшем матче

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о травме нападающего команды Эсекьеля Понсе.
«Он потянул мышцу. Есть повреждение. Пропустит какое-то время. Неделю-другую. Посмотрим», – сказал Газизов.
- Таким образом, аргентинец пропустит матч с тульским «Арсеналом» (29 августа).
- Понсе в новом сезоне забил два гола в четырех играх.
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Источник: «Спорт-Экспресс»