Понсе получил мышечную травму и не сыграет за «Спартак» в ближайшем матче

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о травме нападающего команды Эсекьеля Понсе.

«Он потянул мышцу. Есть повреждение. Пропустит какое-то время. Неделю-другую. Посмотрим», – сказал Газизов.

Таким образом, аргентинец пропустит матч с тульским «Арсеналом» (29 августа).

Понсе в новом сезоне забил два гола в четырех играх.

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