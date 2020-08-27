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  • Понсе получил мышечную травму и не сыграет за «Спартак» в ближайшем матче

Понсе получил мышечную травму и не сыграет за «Спартак» в ближайшем матче

27 августа 2020, 07:23
10

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о травме нападающего команды Эсекьеля Понсе.

«Он потянул мышцу. Есть повреждение. Пропустит какое-то время. Неделю-другую. Посмотрим», – сказал Газизов.

  • Таким образом, аргентинец пропустит матч с тульским «Арсеналом» (29 августа).
  • Понсе в новом сезоне забил два гола в четырех играх.

Газизов: «Волгоград увидел, как надо болеть. Это победа спартаковских фанатов»

Газизов: «Надеюсь, Кокорин в матче с «Арсеналом» порадует болельщиков»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Понсе Эсекьель Газизов Шамиль
Комментарии (10)
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oyabun
1598503185
А я то всё гадал, почему Понсе с Ротором не играл? Очень вчера пригодился бы для вскрытия эшелонированной обороны волгоградцев. Скорейшего выздоровления!
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ivany4
1598504049
Смотрю у нас теперь Газизов ньюсмейкер.)) Понсе пусть поправляется. Газизов предположил, что Кокорин на подходе, и можнт сыграть в субботнем матче..
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paracetamol
1598509714
Кокорин заменит!
Ответить
Spartak Piter
1598517148
Здоровья!!!
Ответить
Есь Казарский
1598524395
Заразился от Кокоры...
Ответить
Закат ЕдРа
1598530102
Здоровья пацану!!!
Ответить
zigbert
1598558077
Не удивительно. Игрок скоростной, не щадит себя. Здоровья Эсекьелю!
Ответить
Фк Спaртaк Москвa
1598584451
здоровья
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