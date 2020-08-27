Газизов: «Надеюсь, Кокорин в матче с «Арсеналом» порадует болельщиков»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов выразил надежду, что нападающий Александр Кокорин сможет сыграть в ближайшем матче против «Арсенала». У игрока наблюдались проблемы с мышцами.

— Что с Кокориным?

— Мы все время ждем его на поле.

— Сыграет ли он с «Арсеналом»?

— Надеюсь. Держу кулачки. Он уже бегает. Надеюсь, в матче с Тулой порадует болельщиков.