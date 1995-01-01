Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    2 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    3 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?

    Газизов: «Надеюсь, Кокорин в матче с «Арсеналом» порадует болельщиков»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов выразил надежду, что нападающий Александр Кокорин сможет сыграть в ближайшем матче против «Арсенала». У игрока наблюдались проблемы с мышцами.

    — Что с Кокориным?

    — Мы все время ждем его на поле.

    — Сыграет ли он с «Арсеналом»?

    — Надеюсь. Держу кулачки. Он уже бегает. Надеюсь, в матче с Тулой порадует болельщиков.

    • Кокорин по трехлетнему контракту со «Спартаком» заработает более миллиарда рублей.
    • Им интересуется «Рома».
    • «Спартак» в РПЛ идет вторым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:01
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2835

      maygli 16 минут назад

      Нет уж, нет уж, пусть лечится!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6343

      Борат 37 минут назад

      Надеюсь будет радовать не больше пяти минут !!! Гыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2666

      mutabor0992 39 минут назад

      Бегает куда?За пивом?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7834

      alarm 41 минуту назад

      порадует своим отсутствием. развёл вонючих рыл на миллиард!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78694
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru