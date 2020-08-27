Газизов: «Надеюсь, Кокорин в матче с «Арсеналом» порадует болельщиков»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов выразил надежду, что нападающий Александр Кокорин сможет сыграть в ближайшем матче против «Арсенала». У игрока наблюдались проблемы с мышцами.
— Что с Кокориным?
— Мы все время ждем его на поле.
— Сыграет ли он с «Арсеналом»?
— Надеюсь. Держу кулачки. Он уже бегает. Надеюсь, в матче с Тулой порадует болельщиков.
- Кокорин по трехлетнему контракту со «Спартаком» заработает более миллиарда рублей.
- Им интересуется «Рома».
- «Спартак» в РПЛ идет вторым.
Источник: «Спорт-Экспресс»