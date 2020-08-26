Газизов: «Волгоград увидел, как надо болеть. Это победа спартаковских фанатов»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов оценил исход матча пятого тура РПЛ против «Ротора» (1:0). Единственный гол команда забила с пенальти.

«Матч тяжeлый, видно, что ребята устали. Так и делаются команды — через не могу. Есть и удача, и всe остальное. В конце было тяжеловато, было много адреналина. Счeт закономерен, у нас были моменты. Надо было забивать второй, было бы легче. Наши болельщики, которые приезжают и поддерживают, дают нам импульс, чтобы бороться до конца. Волгоград увидел, как надо болеть. Это победа фанатов.

Для нас тема Александра Соболева закрыта. Он игрок «Спартака», основная единица. Здесь он прогрессирует, играет на команду. Выбор главного тренера сборной мы будем уважать, Александр придерживается такого же мнения. Мы раздуваем эту тему. Соболев должен доказать, что он один из лучших, а может, и лучший. Уверен, вызов в сборную не за горами», – сказал Газизов.