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  • Газизов: «Волгоград увидел, как надо болеть. Это победа спартаковских фанатов»

Газизов: «Волгоград увидел, как надо болеть. Это победа спартаковских фанатов»

26 августа 2020, 21:56
6

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов оценил исход матча пятого тура РПЛ против «Ротора» (1:0). Единственный гол команда забила с пенальти.

«Матч тяжeлый, видно, что ребята устали. Так и делаются команды — через не могу. Есть и удача, и всe остальное. В конце было тяжеловато, было много адреналина. Счeт закономерен, у нас были моменты. Надо было забивать второй, было бы легче. Наши болельщики, которые приезжают и поддерживают, дают нам импульс, чтобы бороться до конца. Волгоград увидел, как надо болеть. Это победа фанатов.

Для нас тема Александра Соболева закрыта. Он игрок «Спартака», основная единица. Здесь он прогрессирует, играет на команду. Выбор главного тренера сборной мы будем уважать, Александр придерживается такого же мнения. Мы раздуваем эту тему. Соболев должен доказать, что он один из лучших, а может, и лучший. Уверен, вызов в сборную не за горами», – сказал Газизов.

  • «Спартак» идет в таблице вторым.
  • Следующий соперник – «Арсенал».
  • «Ротор» занимает последнее место.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ротор Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (6)
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порт
1598470313
Ну с левым то пенальти грех не победить, а Соболеву пора переходить в водное поло, уж больно хорошо ныряет.
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Есь Казарский
1598471170
Мясные должны быть на первом месте с 13 очками...
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Урия Гип 2
1598473661
Опять судья победил Ротор. При чем тут Спартак?
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paracetamol
1598477803
Это победа купленного судьи. Выражайтесь точнее, г-н взяткодатель.
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Закат ЕдРа
1598529562
Даже мы смотрим и понимаем, что в вчера в Волгограде была Народная команда. Жаль я имею лишнюю хромосому и болею за бабки и подкупы
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