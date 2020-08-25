Черчесов – об интересе «Аталанты» к Миранчуку: «Для прогресса стоит решаться на подобные переходы»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в «Аталанту».

«Понятно, что мы не можем думать ни за Алексея, ни за «Локомотив», ни за «Аталанту». Я в каждом интервью говорю, что мы хотели бы, чтобы наши игроки уезжали в другие чемпионаты. Я не говорю, что наше первенство плохое, но для прогресса и роста стоит решаться на подобные переходы.

Если он перейдет в «Аталанту», то мы это одобрим. Но не хотим и не можем влиять ни на одну из трех сторон. Но мое мнение он знает – я одобряю этот переход», – высказался Черчесов.