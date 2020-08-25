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    Черчесов – об интересе «Аталанты» к Миранчуку: «Для прогресса стоит решаться на подобные переходы»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в «Аталанту».

    «Понятно, что мы не можем думать ни за Алексея, ни за «Локомотив», ни за «Аталанту». Я в каждом интервью говорю, что мы хотели бы, чтобы наши игроки уезжали в другие чемпионаты. Я не говорю, что наше первенство плохое, но для прогресса и роста стоит решаться на подобные переходы.

    Если он перейдет в «Аталанту», то мы это одобрим. Но не хотим и не можем влиять ни на одну из трех сторон. Но мое мнение он знает – я одобряю этот переход», – высказался Черчесов.

    • Сообщалось, что Миранчук уже согласился перейти в «Аталанту».
    • По информации Sport Mediaset, приобретение россиянина может обойтись «Аталанте» в 15 миллионов евро плюс бонусы.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3042

      Cleaner 2 часа назад

      А что лучше для кошелька?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +777

      elessar arnor 2 часа назад

      плохой чемп, чего темнишь, результаты то многие видят

      0
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