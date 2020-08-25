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    Мостовой: «Мне никто не говорил, что вызовут в сборную»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал первый вызов в сборную России.

    «Мне никто не говорил, что вызовут в сборную, и сам не думал об этом. Не ожидал, что вызовут в сборную. Конечно, были мысли, что, может быть, позовут, но конкретных ожиданий не было. На данный момент о целях в сборной сложно говорить, их еще нет. Пока нужно приехать в расположение команды», — сказал Мостовой.

    • Тренерский штаб сборной России определился с составом команды на матчи Лиги наций. В сборную впервые вызваны Андрей Мостовой и Евгений Луценко.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2226

      Гавроша 1 час назад

      В сборную систематически вызываются игроки Зенита, и крайне редко игроки московских команд. Интересно, сколько федун платит черчесову?

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