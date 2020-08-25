Мостовой: «Мне никто не говорил, что вызовут в сборную»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал первый вызов в сборную России.

«Мне никто не говорил, что вызовут в сборную, и сам не думал об этом. Не ожидал, что вызовут в сборную. Конечно, были мысли, что, может быть, позовут, но конкретных ожиданий не было. На данный момент о целях в сборной сложно говорить, их еще нет. Пока нужно приехать в расположение команды», — сказал Мостовой.