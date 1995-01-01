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    «Спартак» – «Локомотив»: гости не проигрывают в РПЛ с декабря

    В 19:00 по Москве начнется матч четвертого тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом». Гости не проигрывают в чемпионате России с декабря – 14 встреч подряд.

    «Спартак» под руководством Доменико Тедеско ни разу не проиграл «Локомотиву» (всего два матча).

    • Начало – в 19:00 по Москве.
    • «Локомотив» в случае хотя бы ничьей поднимется на второе место.
    • «Спартак» в случае победы окажется в таблице третьим.

    «Наши ребята готовы побеждать!». «Спартак» выпустил промо к дерби с «Локомотивом»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 10:44
    Комментарии11
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      Рейтинг: +12465

      vladimir-7 1 час назад

      Интересный бой будет, уверен.

      1
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      Рейтинг: +6252

      Борат 1 час назад

      Жду не просто классный свино*б, а свино*бище !!! Гыгы

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1483

      seth343 > Борат 1 час назад

      Опа-на вылез в дырявых колготках и с капустой на носу а нуко давай полезай обратно в бак, только не извиняйся.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7848

      paracetamol > Борат 1 час назад

      Дождись матча рыл с Зенитом!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      Отчим_Бората > Борат 1 час назад

      ....сынка,скажи,зачем вчера Алармик в твоей комнате бееееееекал?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23910

      oyabun 2 часа назад

      Делаем ставки, выйдет сегодня Кокорин или нет?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +294

      партизан84 > oyabun 26 минут назад

      похоже он еще на самоизоляции))))

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      Рейтинг: +11752

      silver29 2 часа назад

      статистика намекает на ничью ?

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      Рейтинг: +7848

      paracetamol > silver29 1 час назад

      Скорей всего, а что еще ждать от столкновения двух автобусов? Обоюдка!

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      Рейтинг: +294

      партизан84 > silver29 27 минут назад

      с декабря не такая уж и большая серия, да и все серии кончаются. скорее просто намек для ставок, тк ничья маловероятна

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      Рейтинг: +7848

      paracetamol 2 часа назад

      «Спартак» в случае победы окажется в таблице третьим, а в случае поражения каким?

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