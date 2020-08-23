«Спартак» – «Локомотив»: гости не проигрывают в РПЛ с декабря

В 19:00 по Москве начнется матч четвертого тура РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом». Гости не проигрывают в чемпионате России с декабря – 14 встреч подряд.

«Спартак» под руководством Доменико Тедеско ни разу не проиграл «Локомотиву» (всего два матча).

Начало – в 19:00 по Москве.

«Локомотив» в случае хотя бы ничьей поднимется на второе место.

«Спартак» в случае победы окажется в таблице третьим.

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