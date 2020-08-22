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    «Наши ребята готовы побеждать!». «Спартак» выпустил промо к дерби с «Локомотивом»

    Пресс-служба «Спартака» подготовила проморолик к матчу четвертого тура против «Локомотива». Видео доступно ниже.

    «Наши ребята готовы побеждать!» – гласит спартаковский лозунг.

    • Матч состоится завтра, 23 августа. Начало – в 19:00 по Москве.
    • «Локомотив» в случае хотя бы ничьей поднимется на второе место.
    • «Спартак» в случае победы окажется в таблице третьим.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    22.08.2020 23:14
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1188

      LOKOfanatik19 9 минут назад

      Лично для меня Тедеско запомнится этими прыжками в первую очередь, а потом только результатами. Удачи Спартаку, жду красивой игры. А не автобусы.

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      Рейтинг: +6154

      alp 13 минут назад

      каждый раз удивляюсь - зачем спартак так делает? куча пафоса, взгдяд свысока.... победа или смерть..... а потом - это заговор! снимемся с чемпа! ну, и так далее... может пора уже засунуть язык себе в жопу, и начать уже побеждать на футбольных полях а не в инете и сми?

      0
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      Рейтинг: +7526

      alarm 13 минут назад

      позорники тарасофские!

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