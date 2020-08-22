«Наши ребята готовы побеждать!». «Спартак» выпустил промо к дерби с «Локомотивом»

Лично для меня Тедеско запомнится этими прыжками в первую очередь, а потом только результатами. Удачи Спартаку, жду красивой игры. А не автобусы.
Пресс-служба «Спартака» подготовила проморолик к матчу четвертого тура против «Локомотива». Видео доступно ниже.
«Наши ребята готовы побеждать!» – гласит спартаковский лозунг.
- Матч состоится завтра, 23 августа. Начало – в 19:00 по Москве.
- «Локомотив» в случае хотя бы ничьей поднимется на второе место.
- «Спартак» в случае победы окажется в таблице третьим.