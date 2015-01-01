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    Сантос – о дебютном голе за «Зенит»: «Очень ждал. Мое время пришло»

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал гол в матче четвертого тура РПЛ против «Тамбова» (4:1). Это дебютный гол бразильца в России.

    «Я невероятно счастлив. Я здесь уже год и все это время искал возможность забить свой дебютный мяч, очень ждал этого. Знаю, что всему свое время, и сегодня мое время пришло.

    Награда лучшему игроку матча? Все мои премии – для моей семьи. Конечно, моя дочь тоже будет играть с этой наградой, которая также принадлежит и моей жене, которая всегда рядом со мной, и моим близким в Бразилии. Все, что я делаю, все матчи, как победы, так и поражения, потому что поражения – часть жизни, все это для моей семьи», – сказал Сантос.

    • Бразильца купили у «Гамбурга» в прошлом году.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
    • Следующий соперник – «Динамо» (26 августа).

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    Источник: ютуб-канал «Зенита»

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    Сегодня, 01:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7527

      alarm 57 минут назад

      ну дебютный он давно забил в питере, в игре с краснодаром. правда, в свои) тем не менее, мы чемпионы, и позор спартаку)

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      Рейтинг: +7814

      paracetamol 1 час назад

      Классный гол забил Дуглас, прям в учебник!

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