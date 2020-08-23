Сантос – о дебютном голе за «Зенит»: «Очень ждал. Мое время пришло»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал гол в матче четвертого тура РПЛ против «Тамбова» (4:1). Это дебютный гол бразильца в России.

«Я невероятно счастлив. Я здесь уже год и все это время искал возможность забить свой дебютный мяч, очень ждал этого. Знаю, что всему свое время, и сегодня мое время пришло.

Награда лучшему игроку матча? Все мои премии – для моей семьи. Конечно, моя дочь тоже будет играть с этой наградой, которая также принадлежит и моей жене, которая всегда рядом со мной, и моим близким в Бразилии. Все, что я делаю, все матчи, как победы, так и поражения, потому что поражения – часть жизни, все это для моей семьи», – сказал Сантос.