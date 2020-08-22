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    Семак: «Поздравляю Кругового с долгожданным дебютом. Доволен его игрой»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру Данила Кругового в матче четвертого тура РПЛ против «Тамбова» (4:1). Он сделал предголевую передачу.

    «Да, доволен дебютом Кругового в стартовом составе. Хорошо он сегодня играл. Поздравляю с дебютом долгожданным. Было непросто – какие-то нюансы, взаимодействия еще нужно наигрывать. В целом очень хорошая игра», – подытожил Семак.

    • Круговой – воспитанник зенитовской академии.
    • Против «Тамбова» он провел весь матч.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

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    Источник: ютуб-канал «Зенита»

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    22.08.2020 22:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7809

      paracetamol 53 минуты назад

      Почаще молодых надо выпускать в основе!

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