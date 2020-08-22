Семак: «Поздравляю Кругового с долгожданным дебютом. Доволен его игрой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру Данила Кругового в матче четвертого тура РПЛ против «Тамбова» (4:1). Он сделал предголевую передачу.

«Да, доволен дебютом Кругового в стартовом составе. Хорошо он сегодня играл. Поздравляю с дебютом долгожданным. Было непросто – какие-то нюансы, взаимодействия еще нужно наигрывать. В целом очень хорошая игра», – подытожил Семак.