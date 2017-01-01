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    Рыжиков: «Планирую закончить играть в 44 года»

    Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков рассказал, сколько еще будет длиться его профессиональная карьера.

    «В 44 я планирую закончить играть. Быть может. Это же лучше, чем в 40? Мое от меня никуда не денется. Пусть все идет потихоньку, естественным путем.

    Силенки есть – играю, кайфую, впитываю удовольствие от футбола высокого уровня, по российским меркам. А может, и не по российским, если стрельнем. Нахожусь в правильном месте, абсолютно верное решение, мое и моей семьи», – сказал Рыжиков.

    • 19 сентября голкиперу исполнится 40 лет.
    • Этим летом Рыжиков перешел из «Крыльев Советов» в «Тамбов» в качестве свободного агента.
    • На его счету три матча в составе новой команды и три пропущенных гола.

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    Источник: «Матч ТВ»

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