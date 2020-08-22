Рыжиков: «Планирую закончить играть в 44 года»

Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков рассказал, сколько еще будет длиться его профессиональная карьера.

«В 44 я планирую закончить играть. Быть может. Это же лучше, чем в 40? Мое от меня никуда не денется. Пусть все идет потихоньку, естественным путем.

Силенки есть – играю, кайфую, впитываю удовольствие от футбола высокого уровня, по российским меркам. А может, и не по российским, если стрельнем. Нахожусь в правильном месте, абсолютно верное решение, мое и моей семьи», – сказал Рыжиков.