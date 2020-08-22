Аллегри – фаворит на пост главного тренера «Интера» в случае ухода Конте

Будущее Антонио Конте на посту главного тренера «Интера» остается неопределенным.

По информации Football Italia, если специалист все-таки покинет команду, то его преемником, вероятно, станет Массимилиано Аллегри.

Назначение экс-тренера «Ювентуса» – приоритет для руководства «Интера» в случае отставки Конте.