Аллегри – фаворит на пост главного тренера «Интера» в случае ухода Конте

Будущее Антонио Конте на посту главного тренера «Интера» остается неопределенным.
По информации Football Italia, если специалист все-таки покинет команду, то его преемником, вероятно, станет Массимилиано Аллегри.
Назначение экс-тренера «Ювентуса» – приоритет для руководства «Интера» в случае отставки Конте.
- Аллегри возглавлял туринскую команду на протяжении пяти сезонов.
- В его активе пять чемпионских титулов и два выхода в финал ЛЧ.
- Последний год он нигде не работал.
Источник: Football Italia