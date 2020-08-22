Конте: «Через два-три дня обсудим планы «Интера» на будущее – со мной или без меня»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте порассуждал о своем будущем после проигранного финала Лиги Европы против «Севильи» (2:3).
«В финале все решают детали. Нам не повезло, что Лукаку забил автогол. В этом году команда серьезно прибавила. Через два-три дня мы с холодной головой встретимся и обсудим планы «Интера» на будущее – со мной или без меня.
Между мной и клубом нет никаких проблем. Возможно, есть различия во взглядах. Со всех точек зрения «Интер» провел отличный сезон. Я всегда будут благодарен за то, что мне выпала такая возможность.
Я должен понять, что для меня важнее – футбол или семья. В этом году в клубе что-то случилось, бесполезно это отрицать. Нужно решить, есть ли у всех желание идти дальше и исправлять ошибки. Это был очень тяжелый год, и всему есть предел», – сказал итальянский специалист.
- Конте возглавляет «Интер» с мая прошлого года.
- Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2021/22.
- Ранее сообщалось, что будущее тренера определится после завершения Лиги Европы.