Конте: «Через два-три дня обсудим планы «Интера» на будущее – со мной или без меня»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте порассуждал о своем будущем после проигранного финала Лиги Европы против «Севильи» (2:3).

«В финале все решают детали. Нам не повезло, что Лукаку забил автогол. В этом году команда серьезно прибавила. Через два-три дня мы с холодной головой встретимся и обсудим планы «Интера» на будущее – со мной или без меня.

Между мной и клубом нет никаких проблем. Возможно, есть различия во взглядах. Со всех точек зрения «Интер» провел отличный сезон. Я всегда будут благодарен за то, что мне выпала такая возможность.

Я должен понять, что для меня важнее – футбол или семья. В этом году в клубе что-то случилось, бесполезно это отрицать. Нужно решить, есть ли у всех желание идти дальше и исправлять ошибки. Это был очень тяжелый год, и всему есть предел», – сказал итальянский специалист.