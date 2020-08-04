Журналист Романо: «Интер» определится с будущим Конте после завершения Лиги Европы

Пока неизвестно, кто будет возглавлять «Интер» в следующем сезоне.

По информации журналиста Фабрицио Романо, будущее действующего тренера команды Антонио Конте находится под вопросом.

Президент миланского клуба Стивен Чжан пообщался с 51-летним специалистом по телефону и стороны договорились вернуться к вопросу продолжения сотрудничества после завершения Лиги Европы.

Конте возглавил «Интер» в мае прошлого года.

Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2021/22.

Команда финишировала в Серии А на втором месте.

В 1/8 финала ЛЕ миланцы сыграют с «Хетафе».

Конте: «Интеру» месяцами приходилось питаться навозом, но от клуба команда не получила никакой защиты»