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    Журналист Романо: «Интер» определится с будущим Конте после завершения Лиги Европы

    Пока неизвестно, кто будет возглавлять «Интер» в следующем сезоне.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, будущее действующего тренера команды Антонио Конте находится под вопросом.

    Президент миланского клуба Стивен Чжан пообщался с 51-летним специалистом по телефону и стороны договорились вернуться к вопросу продолжения сотрудничества после завершения Лиги Европы.

    • Конте возглавил «Интер» в мае прошлого года.
    • Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2021/22.
    • Команда финишировала в Серии А на втором месте.
    • В 1/8 финала ЛЕ миланцы сыграют с «Хетафе».

    Конте: «Интеру» месяцами приходилось питаться навозом, но от клуба команда не получила никакой защиты»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - почти 900 тысяч человек.

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