Конте: «Интеру» месяцами приходилось питаться навозом, но от клуба команда не получила никакой защиты»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте после матча 38-го тура Серии А против «Аталанты» (2:0) раскритиковал руководство клуба. По мнению Конте, команда была в чем-то ущемлена.

«Мы проделали тяжелую работу, но я не думаю, что игроки увидели признание со стороны клуба. Мы получили очень маленькую защиту от него. «Интер» должен совершенствоваться вне поля. Большой клуб должен больше защищать своих футболистов. Я обсужу это с президентом.

В этом сезоне было очень напряженно и трудно, ребята хорошо поработали, чтобы создать единство внутри команды. Были люди, которые делали нам подножку, такого было много. «Интеру» месяцами приходилось питаться навозом, но мы не получили никакой защиты от клуба. Ничего не изменилось по сравнению с 2017 годом.

Клуб не учится и делает те же ошибки. Это просто безумие. При этом я говорю не о работе на трансферном рынке», – цитирует Конте Football Italia.