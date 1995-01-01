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    Нападающий «Фенербахче» Мурики перейдет в «Лацио». На него претендовал «Тоттенхэм»

    «Лацио» выиграл борьбу у «Тоттенхэма» за нападающего Ведата Мурики. Согласовываются последние детали сделки, которую закроют в течение 48 часов, пишет Николо Скира.

    Сумма трансфера – 18 миллионов евро. Контракт рассчитан до 2025 года, косовар будет получать в год 1,8 миллиона евро без учета бонусов.

    • Косовар выступает за «Фенербахче» с лета прошлого года.
    • С 2016 года футболист привлекается в сборную Косово.
    • На клубном уровне Мурики больше всего встреч провел за турецкий «Гиресунспор» (56 матчей в чемпионате Турции, 21 гол).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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