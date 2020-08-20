Нападающий «Фенербахче» Мурики перейдет в «Лацио». На него претендовал «Тоттенхэм»

«Лацио» выиграл борьбу у «Тоттенхэма» за нападающего Ведата Мурики. Согласовываются последние детали сделки, которую закроют в течение 48 часов, пишет Николо Скира.

Сумма трансфера – 18 миллионов евро. Контракт рассчитан до 2025 года, косовар будет получать в год 1,8 миллиона евро без учета бонусов.