Нападающий «Фенербахче» Мурики перейдет в «Лацио». На него претендовал «Тоттенхэм»

«Лацио» выиграл борьбу у «Тоттенхэма» за нападающего Ведата Мурики. Согласовываются последние детали сделки, которую закроют в течение 48 часов, пишет Николо Скира.
Сумма трансфера – 18 миллионов евро. Контракт рассчитан до 2025 года, косовар будет получать в год 1,8 миллиона евро без учета бонусов.
- Косовар выступает за «Фенербахче» с лета прошлого года.
- С 2016 года футболист привлекается в сборную Косово.
- На клубном уровне Мурики больше всего встреч провел за турецкий «Гиресунспор» (56 матчей в чемпионате Турции, 21 гол).
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.