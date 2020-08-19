Смольников – о возвращении в «Краснодар»: «Такое ощущение, что и не уезжал»

Защитник «Краснодара» Игорь Смольников прокомментировал возвращение на Кубань. Он перешел из «Зенита» летом на правах свободного агента.

– Игорь, каковы эмоции от возвращения в команду?

– Самые положительные. Такое ощущение, что и не уезжал! В этом году вообще всe очень быстро – прошлый сезон закончился, сразу начался новый. Времени на раскачку нет. Мой переход случился очень быстро, но проблем с адаптацией нет никаких. Все отлично.

– Каким тебе запомнился «Краснодар» образца 2013 года?

– Тогда «быки» проводили свои первые сезоны в Премьер-лиге, но потенциал и амбиции уже ощущались. У меня не было сомнений, что со временем «Краснодар» будет бороться за самые высокие места. В принципе, так и получилось. В Лиге Европы черно-зеленые выдали несколько хороших сезонов, а там, дай бог, мы дебютируем и в групповом этапе Лиги чемпионов.