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    Смольников – о возвращении в «Краснодар»: «Такое ощущение, что и не уезжал»

    Защитник «Краснодара» Игорь Смольников прокомментировал возвращение на Кубань. Он перешел из «Зенита» летом на правах свободного агента.

    – Игорь, каковы эмоции от возвращения в команду?

    – Самые положительные. Такое ощущение, что и не уезжал! В этом году вообще всe очень быстро – прошлый сезон закончился, сразу начался новый. Времени на раскачку нет. Мой переход случился очень быстро, но проблем с адаптацией нет никаких. Все отлично.

    – Каким тебе запомнился «Краснодар» образца 2013 года?

    – Тогда «быки» проводили свои первые сезоны в Премьер-лиге, но потенциал и амбиции уже ощущались. У меня не было сомнений, что со временем «Краснодар» будет бороться за самые высокие места. В принципе, так и получилось. В Лиге Европы черно-зеленые выдали несколько хороших сезонов, а там, дай бог, мы дебютируем и в групповом этапе Лиги чемпионов.

    • Смольников уже играл за «Краснодар» в 2012-13 годах.
    • Контракт игрока рассчитан на два года.
    • «Краснодар» сейчас не лидирует в РПЛ лишь ввиду дополнительных показателей.

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    Источник: официальный сайт «Краснодара»

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