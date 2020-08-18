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  • Куман прилетел в Каталонию для подписания контракта с «Барселоной»

Куман прилетел в Каталонию для подписания контракта с «Барселоной»

18 августа 2020, 19:35
5

Рональда Кумана вскоре назначат на пост главного тренера «Барселоны». Голландец прилетел в Каталонию для подписания контракта, пишет Николо Скира.

Официально о сделке должны объявить в течение этой недели. Скира писал, что контракт будет рассчитан на три года.

  • Накануне «Барселона» уволила Энрике Сетьена.
  • Каталонцы завершили сезон без трофеев.
  • Куман выступал за «Барселону» в качестве игрока.

Источник: твиттер Николо Скиры

Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Испания. Примера Голландия. Эредивизие Барселона Куман Рональд
Комментарии (5)
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cevin cigan
1597769208
Куман не тот тренер,что подымет Барсу.
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dinar7777dinar
1597769257
какой был футболист норм в сборной как тренер тож норм. надеемся на лучшие перемены с легендой голландского футбола.
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Александр52
1597770922
Хорошо, пусть Куман, ну а играть то кто будет? Нужна же кардинальная перестройка,а Барса молчит. Ну убрали Абидаля, а дальше то что ? Всё как в тумане. Видимо, скоро будет ещё хуже. Денег нет, распродаж пока тоже нет, а кто придёт, кто усилит, и каково же собственное решение Месси, именно от него всё зависит. Я бы выдал карт бланш Месси на всю перестройку клуба, без передачи преемственности не обойтись, пусть Куман как бы и свой, но он этой Барсы не знает, лидером должен быть Месси в трёх лицах одновременно -игрок, капитан и главный тренер. Только у него всё получится.
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Алехсбургер.
1597771880
Двадцать лет..спустя.. Хави надо,Хави.. Народ праздника ждёт..
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panmon
1597772297
Плохой выбор
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