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    Куман прилетел в Каталонию для подписания контракта с «Барселоной»

    Рональда Кумана вскоре назначат на пост главного тренера «Барселоны». Голландец прилетел в Каталонию для подписания контракта, пишет Николо Скира.

    Официально о сделке должны объявить в течение этой недели. Скира писал, что контракт будет рассчитан на три года.

    • Накануне «Барселона» уволила Энрике Сетьена.
    • Каталонцы завершили сезон без трофеев.
    • Куман выступал за «Барселону» в качестве игрока.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1026

      Александр52 9 минут назад

      Хорошо, пусть Куман, ну а играть то кто будет? Нужна же кардинальная перестройка,а Барса молчит. Ну убрали Абидаля, а дальше то что ? Всё как в тумане. Видимо, скоро будет ещё хуже. Денег нет, распродаж пока тоже нет, а кто придёт, кто усилит, и каково же собственное решение Месси, именно от него всё зависит. Я бы выдал карт бланш Месси на всю перестройку клуба, без передачи преемственности не обойтись, пусть Куман как бы и свой, но он этой Барсы не знает, лидером должен быть Месси в трёх лицах одновременно -игрок, капитан и главный тренер. Только у него всё получится.

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      Рейтинг: +3479

      dinar7777dinar 37 минут назад

      какой был футболист норм в сборной как тренер тож норм. надеемся на лучшие перемены с легендой голландского футбола.

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      Рейтинг: +147

      cevin cigan 38 минут назад

      Куман не тот тренер,что подымет Барсу.

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