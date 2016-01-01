Куман прилетел в Каталонию для подписания контракта с «Барселоной»

Хорошо, пусть Куман, ну а играть то кто будет? Нужна же кардинальная перестройка,а Барса молчит. Ну убрали Абидаля, а дальше то что ? Всё как в тумане. Видимо, скоро будет ещё хуже. Денег нет, распродаж пока тоже нет, а кто придёт, кто усилит, и каково же собственное решение Месси, именно от него всё зависит. Я бы выдал карт бланш Месси на всю перестройку клуба, без передачи преемственности не обойтись, пусть Куман как бы и свой, но он этой Барсы не знает, лидером должен быть Месси в трёх лицах одновременно -игрок, капитан и главный тренер. Только у него всё получится.
Рональда Кумана вскоре назначат на пост главного тренера «Барселоны». Голландец прилетел в Каталонию для подписания контракта, пишет Николо Скира.
Официально о сделке должны объявить в течение этой недели. Скира писал, что контракт будет рассчитан на три года.
- Накануне «Барселона» уволила Энрике Сетьена.
- Каталонцы завершили сезон без трофеев.
- Куман выступал за «Барселону» в качестве игрока.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.