Куман прилетел в Каталонию для подписания контракта с «Барселоной»

Рональда Кумана вскоре назначат на пост главного тренера «Барселоны». Голландец прилетел в Каталонию для подписания контракта, пишет Николо Скира.

Официально о сделке должны объявить в течение этой недели. Скира писал, что контракт будет рассчитан на три года.