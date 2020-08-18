Куман прилетел в Каталонию для подписания контракта с «Барселоной»

Рональда Кумана вскоре назначат на пост главного тренера «Барселоны». Голландец прилетел в Каталонию для подписания контракта, пишет Николо Скира.
Официально о сделке должны объявить в течение этой недели. Скира писал, что контракт будет рассчитан на три года.
- Накануне «Барселона» уволила Энрике Сетьена.
- Каталонцы завершили сезон без трофеев.
- Куман выступал за «Барселону» в качестве игрока.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.