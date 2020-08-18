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  • Газизов: «Кокорин вернулся к тренировкам. Есть предпосылки, что будет в заявке на матч с «Уфой»

Газизов: «Кокорин вернулся к тренировкам. Есть предпосылки, что будет в заявке на матч с «Уфой»

18 августа 2020, 12:57
8

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о предстоящей игре против «Уфы» и оценил шансы выхода на поле Александра Кокорина.

– Можно ли назвать уфимский клуб принципиальным соперником для вас?

– Это команда, из которой я вышел. Конечно, есть определенное чувство и волнение, все-таки Уфа для меня родной город. Но это спорт!

Битва будет серьезная. «Уфа» – неуступчивый соперник, команда с характером, поэтому «Спартак» будет играть в своей манере.

Травмированных после игры с «Ахматом» нет. Есть предпосылки к тому, что Кокорин будет в заявке на этот матч. Он уже вернулся к тренировкам.

  • Матч «Уфа» – «Спартак» состоится 19 августа.
  • Начало – в 16:00 по московскому времени.
  • Кокорин все еще не дебютировал за московский клуб

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Кокорин Александр Газизов Шамиль
Комментарии (8)
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vsespartak01
1597745091
ждем красивой игры!спартаку победы!
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seth343
1597745531
Вчера *** сказал, что с Уфой точно не выйдет))))
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DOCTOR PENALTY
1597746801
Только бы не свинтил кофейку попить.)
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oyabun
1597756542
Было бы неплохо. Иначе появляются уже сомнения в целесообразности приобретения.
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Синитсосит
1597762487
позор говнобомжам
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Синитсосит
1597762667
кокорин сиди тихо, а зинид обкакается от страха
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фанат джигурды
1597763660
Походу, на зоне Кокорин хорошо постиг азы разводилова.
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