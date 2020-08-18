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    Газизов: «Кокорин вернулся к тренировкам. Есть предпосылки, что будет в заявке на матч с «Уфой»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о предстоящей игре против «Уфы» и оценил шансы выхода на поле Александра Кокорина.

    – Можно ли назвать уфимский клуб принципиальным соперником для вас?

    – Это команда, из которой я вышел. Конечно, есть определенное чувство и волнение, все-таки Уфа для меня родной город. Но это спорт!

    Битва будет серьезная. «Уфа» – неуступчивый соперник, команда с характером, поэтому «Спартак» будет играть в своей манере.

    Травмированных после игры с «Ахматом» нет. Есть предпосылки к тому, что Кокорин будет в заявке на этот матч. Он уже вернулся к тренировкам.

    • Матч «Уфа» – «Спартак» состоится 19 августа.
    • Начало – в 16:00 по московскому времени.
    • Кокорин все еще не дебютировал за московский клуб

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:57
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2027

      Genz 37 минут назад

      Саша,держи левую ногу в бинтах
      Не дерни мышцу

      0
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      Рейтинг: +2946

      Cleaner 1 час назад

      Прокапали? Следите за ним, а то опять сорвется!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17861

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Только бы не свинтил кофейку попить.)

      0
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      Рейтинг: +53

      Ужас Бората 2 часа назад

      Игра покажет.

      1
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      Рейтинг: +1475

      seth343 2 часа назад

      Вчера *** сказал, что с Уфой точно не выйдет))))

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      Рейтинг: +9901

      derrik2000 > seth343 1 час назад

      Тумана напускал... ))

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      Рейтинг: +1987

      vsespartak01 2 часа назад

      ждем красивой игры!спартаку победы!

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