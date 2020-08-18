Газизов: «Кокорин вернулся к тренировкам. Есть предпосылки, что будет в заявке на матч с «Уфой»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о предстоящей игре против «Уфы» и оценил шансы выхода на поле Александра Кокорина.

– Можно ли назвать уфимский клуб принципиальным соперником для вас?

– Это команда, из которой я вышел. Конечно, есть определенное чувство и волнение, все-таки Уфа для меня родной город. Но это спорт!

Битва будет серьезная. «Уфа» – неуступчивый соперник, команда с характером, поэтому «Спартак» будет играть в своей манере.

Травмированных после игры с «Ахматом» нет. Есть предпосылки к тому, что Кокорин будет в заявке на этот матч. Он уже вернулся к тренировкам.