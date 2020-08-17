Уткин: «Хочу поздравить «Зенит» с завоеванием титула чемпиона России-2021»

Блогер Василий Уткин считает, что «Зенит» вновь станет победителем чемпионата России.

«Еще о многом хотелось бы с вами поговорить. Хотелось дико с вами обсудить обвинения Жеки Савина в том, что он занимается подлогом фактов в своих блогах, но, честно говоря, сейчас на это времени уже просто не хватает. Потому что время на исходе, а я еще должен сделать самое главное. В конце нашего выпуска я хочу поздравить «Зенит» с завоеванием титула чемпиона России 2021 года. До свидания», — сказал Уткин в видео на своем ютуб-канале.

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