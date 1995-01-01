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    Уткин: «Хочу поздравить «Зенит» с завоеванием титула чемпиона России-2021»

    Блогер Василий Уткин считает, что «Зенит» вновь станет победителем чемпионата России.

    «Еще о многом хотелось бы с вами поговорить. Хотелось дико с вами обсудить обвинения Жеки Савина в том, что он занимается подлогом фактов в своих блогах, но, честно говоря, сейчас на это времени уже просто не хватает. Потому что время на исходе, а я еще должен сделать самое главное. В конце нашего выпуска я хочу поздравить «Зенит» с завоеванием титула чемпиона России 2021 года. До свидания», — сказал Уткин в видео на своем ютуб-канале.

    Уткин – о Месси: «Ничего не поделаешь, это закат карьеры. Похоже на человека на тонущем корабле — он обречен»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 18:17
    Комментарии18
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      Рейтинг: +16262

      bset 4 минуты назад

      Жыве РПЛ! Зенит, уходи!

      0
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      Рейтинг: +6036

      Борат 4 минуты назад

      Нет жены,
      Нет детей...
      Вася Уткин
      Жирный гей!
      Он болеет за спартак
      У него горит пердак

      Гыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11575

      silver29 18 минут назад

      Это вряд ли, фокусы с судейством все тяжелей проходят, а без них сенит не потянет, у него вся надежда на левые пенальти и голы из офсайта, ну и ВАР 12-й игрок ((((

      5
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      Рейтинг: +3741

      "supermax" > silver29 10 минут назад

      сейчас цены на газ поднимут и опять фокусничать начнут)) ничего уже не стесняются

      3
      Ответить
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      Рейтинг: -72

      Nariman27 > silver29 6 минут назад

      через игру другую думаю мы вновь увидим отличное судейство с неочевидными или невероятными пенальти в ворота Спартака

      2
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      Рейтинг: +196

      mama1991 20 минут назад

      обзываете васю, и тут же обсуждаете, а ему тока эта и нада, поэтому вы тут ничем не лучше васи... хотя к васе нет претензий, он хоть какое то отношение к футболу имеет в отличии от вас всех....

      1
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      Рейтинг: +13

      Ужас Бората 21 минуту назад

      Вася зажигает.

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      Рейтинг: +4464

      порт 24 минуты назад

      Вася на погост собрался?

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      Рейтинг: +413

      Spirit_78 28 минут назад

      Боров опять изливает производные остатков пропитого мозга.

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      Рейтинг: +2145

      Ганнибал Лектор 29 минут назад

      Обсудить, это, как минимум, выслушать мнение оппонентов. А в случае с дырявым васей есть два мнения: его и неправильное.

      3
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      Рейтинг: +2963

      алдан2014 29 минут назад

      В какую новость за Спартак не зайдешь,уже нагадили питерские троли

      4
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      Рейтинг: +2086

      Питерский князь 34 минуты назад

      Мудила, если что знаешь, тогда, сразу скажи.
      Поздравляю первый клуб из РПЛ, со взятием ЛЧ!!!!
      Так и будет!
      =)))

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