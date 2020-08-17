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  • Уткин: «Хочу поздравить «Зенит» с завоеванием титула чемпиона России-2021»

Уткин: «Хочу поздравить «Зенит» с завоеванием титула чемпиона России-2021»

17 августа 2020, 18:17
61

Блогер Василий Уткин считает, что «Зенит» вновь станет победителем чемпионата России.

«Еще о многом хотелось бы с вами поговорить. Хотелось дико с вами обсудить обвинения Жеки Савина в том, что он занимается подлогом фактов в своих блогах, но, честно говоря, сейчас на это времени уже просто не хватает. Потому что время на исходе, а я еще должен сделать самое главное. В конце нашего выпуска я хочу поздравить «Зенит» с завоеванием титула чемпиона России 2021 года. До свидания», — сказал Уткин в видео на своем ютуб-канале.

Уткин – о Месси: «Ничего не поделаешь, это закат карьеры. Похоже на человека на тонущем корабле — он обречен»

Источник: Ютуб-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Зенит Уткин Василий
Комментарии (61)
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Garrincha58
1597677611
не подавись желчью жиробасик
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алдан2014
1597678527
В какую новость за Спартак не зайдешь,уже нагадили питерские троли
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Spirit_78
1597678540
Боров опять изливает производные остатков пропитого мозга.
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Йост
1597681094
Знаете откуда он информацию получил, от букмекерской конторы Лига ставок. Там на то, что Зенит станет чемпионом РПЛ дают коэффициент - 1,00001...
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Ilya26
1597682272
Как вариант может ковид 20 остановить этот беспредел с дзюбиным хлебалом на стяге рпл
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Ilya26
1597682338
Кстати если дзюбе кудрей побольше и усы он в бората превратится
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vka1970
1597684168
Зачёт.Уткин озвучил то, что вся страна уже знает и об этом говорит.Царь то, не настоящий.!!!
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vsespartak01
1597686281
ароматный клон чаек измочалил борату уек !тут тарелка прибежала и аларма ублажала!тут радари подскочил на член пудельку он наступил!поднялся галдешь и лай и только кпссник раздолбай громко крикнул из ветвей:борат большой!он всех глупей!
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ivany4
1597691684
Либо Уткин что-то курнул, либо пересмотрел "Битву экстрасенсов" и решил примерить на себя образ предсказателя. А еще говорят, когда приходят видения, русские люди крестятся. Эксперты, которые себя таковыми считают, оперируют фактами, а не голословными заявлениями.
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neveldomha
1597728955
Уваси инсулин закончился.
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