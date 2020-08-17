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  • Уткин – о Месси: «Ничего не поделаешь, это закат карьеры. Похоже на человека на тонущем корабле — он обречен»

Уткин – о Месси: «Ничего не поделаешь, это закат карьеры. Похоже на человека на тонущем корабле — он обречен»

17 августа 2020, 14:27
10

Блогер Василий Уткин прокомментировал поражение «Барселоны» от «Баварии» (2:8) и высказался о будущем форварда Лионеля Месси.

«Никто этого не ожидал, 8:2 — это серьезные цифры. «Барса» как-то все время умудряется вылететь на оплеухе. Вот видели человека, который бьется по оплеухам? Его зовут «пельмень». Такое ощущение, что «Барселона» всегда встречает какого-то пельменя и получает почему-то или 4:0, или 3:0 — вы помните все эти матчи с «Ромой», «Ливерпулем». И вот теперь 8:2 с «Баварией».

«Бавария» очень сильна, это видно, мы еще успеем о ней поговорить. А вот вылет «Барселоны» — это на самом деле серьезная драма. Говоря о драме – это жанр, я совершенно не пытаюсь вызвать у вас жалость к Месси. Это очень интересно. Мы столько времени прожили в эпоху двух выдающихся персон. Такой эпохи не было в истории мирового футбола, чтобы еще такой длительной была. Эпоха Роналду и Месси. Мы все думали, кто же им придет на смену, кто же будет следующим — рано или поздно это случится. А на самом-то деле самое интересное в том, как будет происходить с ними их закат.

Помните закат великих звезд? Помните закат Марадоны, как долго он и непонятным образом продолжался? Причем сами они к этому времени довольно давно уже готовятся. Роналду, помните, вес тела уменьшал, чтобы оставаться резким? А Месси, здесь все сложнее. Что сейчас делать Месси, казалось бы? Он снова проигрывает в «Барселоне». Рано или поздно он будет тут проигрывать так всегда, если ничего не изменится. Что может измениться, если он тащит команду на себе, но рано или поздно на старуху, в данном случае на старика, наступает проруха.

Говорят о том, что Месси перейдет в «Интер», потому что его папа купил там пентхаус. На самом деле пентхаус в Милане — это просто очень хорошее вложение денег, потому что это классная недвижимость. Может быть, Месси перейдет в «Сити» к Гвардиоле, воссоединится. Вроде как даже «Сити» уже этого хочет. А может быть, останется в «Барсе», потому что «Барселона» — его дом.

Обратите внимание на самое главное, что роднит все эти три решения: все эти три решения в прошлом. Это погоня за прошлым, поиск вчерашнего дня. Почему «Интер» – потому что он может себе позволить. Почему «Сити» – потому что Пеп. Почему «Барса» – ну тут все понятно. Ничего не поделаешь, это закат. Закат великого футболиста всегда драматичен, тем более, что он еще в общем-то полон сил. Он еще способен на чудеса, мало того, его чудеса понемножечку меняются со временем. Это похоже на человека на тонущем корабле — он обречен. Он может даже еще поужинать, потанцевать, он даже знает, что это рано или поздно закончится. Мне кажется, это высокая драма, поэтому я буду продолжать болеть за Месси», — сказал Уткин в видео на своем ютуб-канале.

Источник: Ютуб-канал Василия Уткина
Испания. Примера Лига чемпионов Барселона Месси Лионель Уткин Василий
Комментарии (10)
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Cules2013
1597666254
Вася по ходу описал свою карьеру за последние лет -дцать)
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Йост
1597667245
Закат Барселоны начался еще раньше, после ухода Хави, Иньесты, Пуйоля. Им на смену пришли тоже игроки хорошего уровня Суарес, Неймар, который покинул уже команду, Гризманн и т.д. Но чем славилась Барса, так это своей линией полузащиты, которая и сейчас считается лучшей на все времена. Достойной замены им просто не нашлось, да и вряд ли найдется, даже у самой Баварии нету такой полузащиты, чьи игроки могли хоть рядом стоять с теми игроками Барсы, которые и определяли игру не только в клубе, но и в сборной Испании. А Месси, что Месси? Он как был так и остается пока лучшим, но на сколько его хватит, зависит только от него самого...
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neveldomha
1597669719
Помниться, что злобный Увася тут недавно отправлял Зенит в жопу, после слов о сильной отборочной группе ЛЧ (Лейпциг и Лион в полуфинале) . Дык вот Увася - мессилюб, твоя любимая Барса идет в жопу вместе с ним.
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cevin cigan
1597669894
Всё в мире имеет цикличность и футбол не исключение! Вот и закончилась эпопея хавиньесты и автоматом сб.Испании бесславно проваливает ЧМ 2018! Я не верю,что в бедах Барселоны виноваты исключительно тренера( Мартино,Вальверде,Сетьен)да и кто возглавит команду,не думаю,что она сразу побежит рвать всех подряд. Вообщем нужно время,а у Месси оно.....подходит к концу.........
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Александр52
1597675643
Вася, ты не прав. Заката нет. Форма отличная. Переходить пока не стоит. Месси самый раз сделать переворот в Барсе с молодыми ребятами. А стариков на покой или продать. Мы ещё порадуемся за Месси. Но уходить из Барсы ни в коем случае нельзя. В Барсе его будущее.
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