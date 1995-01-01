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    Уткин – о Месси: «Ничего не поделаешь, это закат карьеры. Похоже на человека на тонущем корабле — он обречен»

    Блогер Василий Уткин прокомментировал поражение «Барселоны» от «Баварии» (2:8) и высказался о будущем форварда Лионеля Месси.

    «Никто этого не ожидал, 8:2 — это серьезные цифры. «Барса» как-то все время умудряется вылететь на оплеухе. Вот видели человека, который бьется по оплеухам? Его зовут «пельмень». Такое ощущение, что «Барселона» всегда встречает какого-то пельменя и получает почему-то или 4:0, или 3:0 — вы помните все эти матчи с «Ромой», «Ливерпулем». И вот теперь 8:2 с «Баварией».

    «Бавария» очень сильна, это видно, мы еще успеем о ней поговорить. А вот вылет «Барселоны» — это на самом деле серьезная драма. Говоря о драме – это жанр, я совершенно не пытаюсь вызвать у вас жалость к Месси. Это очень интересно. Мы столько времени прожили в эпоху двух выдающихся персон. Такой эпохи не было в истории мирового футбола, чтобы еще такой длительной была. Эпоха Роналду и Месси. Мы все думали, кто же им придет на смену, кто же будет следующим — рано или поздно это случится. А на самом-то деле самое интересное в том, как будет происходить с ними их закат.

    Помните закат великих звезд? Помните закат Марадоны, как долго он и непонятным образом продолжался? Причем сами они к этому времени довольно давно уже готовятся. Роналду, помните, вес тела уменьшал, чтобы оставаться резким? А Месси, здесь все сложнее. Что сейчас делать Месси, казалось бы? Он снова проигрывает в «Барселоне». Рано или поздно он будет тут проигрывать так всегда, если ничего не изменится. Что может измениться, если он тащит команду на себе, но рано или поздно на старуху, в данном случае на старика, наступает проруха.

    Говорят о том, что Месси перейдет в «Интер», потому что его папа купил там пентхаус. На самом деле пентхаус в Милане — это просто очень хорошее вложение денег, потому что это классная недвижимость. Может быть, Месси перейдет в «Сити» к Гвардиоле, воссоединится. Вроде как даже «Сити» уже этого хочет. А может быть, останется в «Барсе», потому что «Барселона» — его дом.

    Обратите внимание на самое главное, что роднит все эти три решения: все эти три решения в прошлом. Это погоня за прошлым, поиск вчерашнего дня. Почему «Интер» – потому что он может себе позволить. Почему «Сити» – потому что Пеп. Почему «Барса» – ну тут все понятно. Ничего не поделаешь, это закат. Закат великого футболиста всегда драматичен, тем более, что он еще в общем-то полон сил. Он еще способен на чудеса, мало того, его чудеса понемножечку меняются со временем. Это похоже на человека на тонущем корабле — он обречен. Он может даже еще поужинать, потанцевать, он даже знает, что это рано или поздно закончится. Мне кажется, это высокая драма, поэтому я буду продолжать болеть за Месси», — сказал Уткин в видео на своем ютуб-канале.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 14:27
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10405

      Cules2013 2 минуты назад

      Вася по ходу описал свою карьеру за последние лет -дцать)

      0
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      Рейтинг: +2918

      solodealer 6 минут назад

      Поигрыш Барсы (не первый проигрыш!) со скандальным счётом - совсем не повод хоронить лично Месси. Сам он ещё поиграет и, как я вижу, будет ещё долго .В ЛЮБОМ КЛУБЕ, ГДЕ ОКАЖЕТСЯ И ПРОВЕДЁТ ОСТАТОК КАРЬЕРЫ, нас радовать футбольным индивидуальным волшебством! Тут, как говорится, мастерство не пропьёшь! Вспомните Беста, МакГрата, ГАСКОЙНА))) Они бухими,подчас, играли на высшем уровне и...КАК ИГРАЛИ!!)))
      А Месси ещё и ... "трезвенник-язаенник- вегетарианец-комсомолец и просто красивый деушка "(Кавказская пленница)))). Игровая манера у него - НЕ СИЛОВАЯ. Вес - стабильный.... На скорости он особенно никогда "попрямой" защитников обгнать не пытался..."Рваным" ритмом он будет ещё долго лохов обходить))))
      У Барсы кризис НЕ МЕССИ, у Барсы кризис ИГРОВОЙ МОДЕЛИ, ЗАЦИКЛЕННОЙ НА МЕССИ!
      Никакой один волшебник - гений мяча не способен переиграть КОМАНДНЫЕ СЛАЖЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВНИКА!
      За всю историю футбола среди СОТЕН КОМАНДНЫХ ПОБЕД В ТУРНИРАХ лишь ЕДИНИЦЫ были достигнуты решительно благодаря только одинокой звезде на поле! И это - исключение, подтверждающее правило: футбол - командная игра.
      Заметьте: по статистике Месси почти все свои фокусы на поле навытворял в играх ПРОТИВ КОМАНД НИЖНЕЙ ПОЛОВИНЫ ТАБЛИЦЫ! Все его Ютьюбные подборки "величайших финтов/проходов/ голов" свидетельствуют об этом. Вы много помните эпизодов, где Месси "как хотел бы " наверчивал защиту Атлетико, Ливерпуля, Реала, Баварии...?
      Забитьгол какому-нибудь "Хихону", обойдя на пути к воротам 5-6 полевых и ловилу до кучи...ЭТО СОВСЕМ НЕ ТО, ЧТОБЫ ВЫИГРАТЬ ЛЧ)))

      2
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      Рейтинг: +21252

      пьяныйхоровод 43 минуты назад

      Василиса Дудкина обречён - он никогда не утонет , потому что данная субстанция не тонет .

      2
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      Рейтинг: +3624

      KPCCSPB > пьяныйхоровод 17 минут назад

      Но суть в том, что это не Месси тонет, а Барса из-за него..

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