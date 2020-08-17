Уткин – о Месси: «Ничего не поделаешь, это закат карьеры. Похоже на человека на тонущем корабле — он обречен»

Блогер Василий Уткин прокомментировал поражение «Барселоны» от «Баварии» (2:8) и высказался о будущем форварда Лионеля Месси.

«Никто этого не ожидал, 8:2 — это серьезные цифры. «Барса» как-то все время умудряется вылететь на оплеухе. Вот видели человека, который бьется по оплеухам? Его зовут «пельмень». Такое ощущение, что «Барселона» всегда встречает какого-то пельменя и получает почему-то или 4:0, или 3:0 — вы помните все эти матчи с «Ромой», «Ливерпулем». И вот теперь 8:2 с «Баварией».

«Бавария» очень сильна, это видно, мы еще успеем о ней поговорить. А вот вылет «Барселоны» — это на самом деле серьезная драма. Говоря о драме – это жанр, я совершенно не пытаюсь вызвать у вас жалость к Месси. Это очень интересно. Мы столько времени прожили в эпоху двух выдающихся персон. Такой эпохи не было в истории мирового футбола, чтобы еще такой длительной была. Эпоха Роналду и Месси. Мы все думали, кто же им придет на смену, кто же будет следующим — рано или поздно это случится. А на самом-то деле самое интересное в том, как будет происходить с ними их закат.

Помните закат великих звезд? Помните закат Марадоны, как долго он и непонятным образом продолжался? Причем сами они к этому времени довольно давно уже готовятся. Роналду, помните, вес тела уменьшал, чтобы оставаться резким? А Месси, здесь все сложнее. Что сейчас делать Месси, казалось бы? Он снова проигрывает в «Барселоне». Рано или поздно он будет тут проигрывать так всегда, если ничего не изменится. Что может измениться, если он тащит команду на себе, но рано или поздно на старуху, в данном случае на старика, наступает проруха.

Говорят о том, что Месси перейдет в «Интер», потому что его папа купил там пентхаус. На самом деле пентхаус в Милане — это просто очень хорошее вложение денег, потому что это классная недвижимость. Может быть, Месси перейдет в «Сити» к Гвардиоле, воссоединится. Вроде как даже «Сити» уже этого хочет. А может быть, останется в «Барсе», потому что «Барселона» — его дом.

Обратите внимание на самое главное, что роднит все эти три решения: все эти три решения в прошлом. Это погоня за прошлым, поиск вчерашнего дня. Почему «Интер» – потому что он может себе позволить. Почему «Сити» – потому что Пеп. Почему «Барса» – ну тут все понятно. Ничего не поделаешь, это закат. Закат великого футболиста всегда драматичен, тем более, что он еще в общем-то полон сил. Он еще способен на чудеса, мало того, его чудеса понемножечку меняются со временем. Это похоже на человека на тонущем корабле — он обречен. Он может даже еще поужинать, потанцевать, он даже знает, что это рано или поздно закончится. Мне кажется, это высокая драма, поэтому я буду продолжать болеть за Месси», — сказал Уткин в видео на своем ютуб-канале.