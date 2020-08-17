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  • Скаут «Кальяри»: «Удержание Азмуна в «Зените» может поднять его рыночную стоимость выше 30-35 миллионов»

Скаут «Кальяри»: «Удержание Азмуна в «Зените» может поднять его рыночную стоимость выше 30-35 миллионов»

17 августа 2020, 15:38
3

Скаут «Кальяри» Алекс Великих оценил трансферную стоимость нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

«Возможно, интерес к Азмуну вернется, но на данный момент на итальянском рынке наиболее горячие слухи вызывает другой футболист из РПЛ — Алексей Миранчук, который продолжает будоражить головы как «Милана», так и «Аталанты». Миранчук — один из четырех футболистов РПЛ, находившихся в списках клубов из Италии. Двое из них россияне, один — Миранчук, а второй — Далер Кузяев. Он востребован в Европе и появлялся в списках больших и средних клубов Италии. Но где-то смена спортивного руководства, а где-то — возможности по трансферам игроков не из ЕС не дают сделке завершиться.

Что касается Азмуна — он футболист квалифицированный, способный забивать, но без большой академической школы, что, с моей точки зрения, является одним из минусов. Однако на данный момент разговоры больше идут о Миранчуке, чем об Азмуне.

Генеральный директор «Зенита» выполняет свою работу и исполняет ту роль, которая ему отведена клубом. Он пытается удержать свои активы, а если речь идет о продаже, то — только за большие деньги. Позицию Медведева можно объяснить и логикой событий, развивающихся на трансферном рынке. Футбол возвращается после коронавирусного кризиса, а также после спада в оценке стоимостей. Во многом клубы сейчас придерживаются осторожной политики. «Зенит» же понимает, что ту сумму, которую могли давать за Азмуна еще полгода назад, сейчас не многие готовы заплатить.

«Зениту» предстоит участвовать в Лиге чемпионов, а это хорошая витрина для Азмуна. По РПЛ мы видим, что он продолжает находиться на ходу и быть лидером атак. Так что есть основания полагать, что в ЛЧ иранец поможет как своему клубу, так и поднимет себе рыночную стоимость. Удержание Азмуна хотя бы на шесть месяцев, до следующего трансферного окна, даст возможность для роста стоимости футболиста. И те 30-35 миллионов евро, о которых говорилось ранее, могут в будущем стать суммой гораздо большей», – сказал Великих.

  • В июле Transfermarkt опубликовал обновленные данные по стоимости игроков РПЛ. Согласно им, Азмун и Миранчук сейчас стоят по 18 миллионов евро каждый.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Миранчук Алексей Азмун Сердар
Комментарии (3)
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Garrincha58
1597670112
как бы его цена ещё больше не упала
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neveldomha
1597670436
Нет смысла брать и тем более продавать Миранчука до лиги чемпионов. Вдруг выстрелит. А это вдруг миллионы стоит.
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diadushka
1597675091
иногда читая умную мысль, внизу подпись - "цитата великих"! Так вот о ком речь была все это время, про скаута Кальяри?!)
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