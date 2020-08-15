РПЛ. «Зенит» в меньшинстве и без Дзюбы победил «Ростов» в гостях

«Зенит» победил и во втором туре РПЛ. Чемпионы оказались сильнее «Ростова», который после двух матчей имеет три очка.

Гости заканчивали встречу в меньшинстве после удаления защитника Ярослава Ракицкого. У «Зенита» из-за травмы не было Артема Дзюбы.

Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Азмун, 24; 0:2 – Ловрен, 87.

«Ростов»: Песьяков, Козлов (Байрамян, 85), Чернов, Осипенко, Мамаев (Хашимото, 74), Ионов, Попов (Еременко, 74), Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов (Тошевски, 85).

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Оздоев, Барриос, Азмун (Мостовой, 85), Дриусси (Круговой, 73), Ригони (Ерохин, 73), Малком (Прохин, 80).

Предупреждения: Норманн, 3; Чернов, 23 – Малком, 1; Ракицкий, 55; Азмун, 70; Барриос, 90+3.

Удаления: нет – Ракицкий, 78 (вторая ж.к.).

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