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    РПЛ. «Зенит» в меньшинстве и без Дзюбы победил «Ростов» в гостях

    «Зенит» победил и во втором туре РПЛ. Чемпионы оказались сильнее «Ростова», который после двух матчей имеет три очка.

    Гости заканчивали встречу в меньшинстве после удаления защитника Ярослава Ракицкого. У «Зенита» из-за травмы не было Артема Дзюбы.

    Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Азмун, 24; 0:2 – Ловрен, 87.

    «Ростов»: Песьяков, Козлов (Байрамян, 85), Чернов, Осипенко, Мамаев (Хашимото, 74), Ионов, Попов (Еременко, 74), Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов (Тошевски, 85).

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Оздоев, Барриос, Азмун (Мостовой, 85), Дриусси (Круговой, 73), Ригони (Ерохин, 73), Малком (Прохин, 80).

    Предупреждения: Норманн, 3; Чернов, 23 – Малком, 1; Ракицкий, 55; Азмун, 70; Барриос, 90+3.

    Удаления: нет – Ракицкий, 78 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2020 21:57
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    Комментарии111
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 16 августа 2020, 09:45

      Болел зенитушки с победой.

      4
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      Рейтинг: +3282

      woyser > Серёга Краснодарский 16 августа 2020, 09:56

      Спасибо! И вам удачи до встречи с нами)

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 16 августа 2020, 07:05

      Да, без вариантов! Всё ничтяк!

      0
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      Рейтинг: +1324

      Zenit_Zenit 16 августа 2020, 06:38

      Хорошая игра, хорошая победа. Малколм - красавчик!
      Визг и хрюканье про пенальти неизбежны, как восход солнца, но то удел вечных лузеров - постоянно смотреть в спину уходящему вперед Зениту.

      8
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    • ...
      Рейтинг: +5219

      ААМ 16 августа 2020, 06:27

      Зенит с победой, Ростову больше везения. Готовьтесь к ЛЧ и ЛЕ соответственно.

      4
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      Рейтинг: +458

      Йост 16 августа 2020, 04:44

      Зенит хорошо играет, но судьи своими свистками делают их победы сомнительными..

      1
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      Рейтинг: +796

      Бестолковый > Гавроша 16 августа 2020, 11:34

      Он про Локомотив!

      1
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      Рейтинг: +4331

      Spirit_78 16 августа 2020, 00:50

      Питер, с победой! У Ростова неплохая команда, надеюсь, они выйдут в группу ЛЕ и в дальнейшем пройдут в плей-офф.

      6
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      Рейтинг: +6255

      Давид59 15 августа 2020, 23:45

      Удивил разбор момента с голом Ростова в студии Матч-Премьер. "Специалисты" рассуждали был вне игры или нет. Как можно говорить куда пошёл после отскока мяч или было ли касание Ловрена? Не проще ли заглянуть в правила? А там всё очень просто. Вне игры - это момент когда нападающий контактирует с мячом. Вот в этот момент и надо смотреть где был его партнёр. А куда пошёл мяч и было ли после этого ещё чьё-то касание не играет никакой роли.

      6
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб > Давид59 16 августа 2020, 07:23

      Обсуждение офсайда - можно по-разному рассматривать. Но гола то не было! В том смысле, что свисток был раньше.

      0
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      Рейтинг: +6255

      Давид59 15 августа 2020, 23:35

      Ростов был хорош. Но момент по-хорошему создали только один. Мамаев не попал. Зенит создал больше. Штанга Малкома и Азмун, бивший метров с 5-ти должны были давно игру успокоить.

      10
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      Рейтинг: -153

      Nariman27 > Вонючая столица 15 августа 2020, 23:43

      у них зюпа азмуна епет остальное не важно)

      0
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      Рейтинг: -153

      Nariman27 > Вонючая столица 15 августа 2020, 23:56

      и сожалеет, что азмунка не такая загорелая как малком)

      -2
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      Рейтинг: +503

      mp7700 15 августа 2020, 23:32

      Ох уж эти ослотрахи)))

      1
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      Рейтинг: +6255

      Давид59 15 августа 2020, 23:31

      Наконец Богданыч смелее выпускает молодёжь. Заканчивали игру с тремя легионерами.

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      Рейтинг: +18116

      житель СПб > Давид59 16 августа 2020, 07:25

      Да, это очень хорошо!

      3
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