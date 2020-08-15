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  • РПЛ. «Зенит» в меньшинстве и без Дзюбы победил «Ростов» в гостях

РПЛ. «Зенит» в меньшинстве и без Дзюбы победил «Ростов» в гостях

15 августа 2020, 21:57
119

«Зенит» победил и во втором туре РПЛ. Чемпионы оказались сильнее «Ростова», который после двух матчей имеет три очка.

Гости заканчивали встречу в меньшинстве после удаления защитника Ярослава Ракицкого. У «Зенита» из-за травмы не было Артема Дзюбы.

Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Азмун, 24; 0:2 – Ловрен, 87.

«Ростов»: Песьяков, Козлов (Байрамян, 85), Чернов, Осипенко, Мамаев (Хашимото, 74), Ионов, Попов (Еременко, 74), Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов (Тошевски, 85).

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Оздоев, Барриос, Азмун (Мостовой, 85), Дриусси (Круговой, 73), Ригони (Ерохин, 73), Малком (Прохин, 80).

Предупреждения: Норманн, 3; Чернов, 23 – Малком, 1; Ракицкий, 55; Азмун, 70; Барриос, 90+3.

Удаления: нет – Ракицкий, 78 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Дзюба Артем
Комментарии (119)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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nominum
1597517913
Второй тайм-огонь. Интересная игра. Зенит с победой. Ростову-удачи
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portero
1597517986
Миша Кержаков сегодня поработал. Ловрена с голом.
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paracetamol
1597517999
Ну Ловрен выдал, класс!
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Nariman27
1597518207
питарасы в каждом туре с помощью судейки побеждают
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волчарик
1597518414
C победой,побольше таких матчей где соперник навязывает реальную борьбу и заслуживает уважения.
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Nevsky_RU
1597518489
На редкость не унылый матч в РПЛ, коих за сезон совсем не много. Обеим командам спасибо, особенно Ростову, во втором тайме классно играли. Ну и удачи клубам в следующих матчах ;)
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житель СПб
1597518522
Молодцы зенитовцы! С заслуженной, без каких-либо натяжек, трудовой победой!
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житель СПб
1597518875
Но вот судейство отнюдь не было к нам дружелюбным - мягко говоря. На первой минуте за далеко неоднозначное нарушение Малкому - желтую? Ладно. По первой желтой Ракитского - никаких вопросов, а вот вторую - я бы не давал - учитывая, что он играл и сыграл в мяч. Но: за 1,5 минуты до этого сбивают Малкома (которого сегодня вообще жестко били всю игру) - и карточку не показывают, а за полминуты до этого сбивают Ерохина (сильный толчок рукой, от которого игрок с мячом падает и его теряет) - и судья вообще не показывает нарушения?! А потом говорят, что судьи за нас. Без комментариев. Еще раз - с победой!
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_Marqella_
1597519227
Зенит с победой,красавчики !!! Ловрен молочака !!!!
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alp
1597519664
а вот, интересно, почему тут не пишут, что Зенит возглавил таблицу, или что, например, спартак на 4-м месте??? сейчас найдутся умники, которые мне скажут - датыче! прошел тока 2-й тур!!! но тогда ответьте мне, зачем здесь появилась новость, что спартак вышел на 1-е место? после победы над тереком? )) а я вам скажу - за неимением других побед, спартаку надо как то себя проявлять.. именно отсюда беруться победные видео после двухсторонке в тарасовке и статьи про первое место после второго тура..
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