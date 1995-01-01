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    Гончаренко: «Не могу сказать, какая травма у Дзагоева, диапазон очень широкий. У Алана высокий КПД, светлая голова, но травмы мешают»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча второго тура РПЛ против «Тамбова» (2:1) прокомментировал травму полузащитника Алана Дзагоева. В предыдущей игре футболиста также меняли из-за повреждения.

    «Алан часто травмируется, к сожалению, и для него, и для нас. У него очень высокий КПД, светлая голова, но травмы мешают ему нормально играть. Мне очень нравится Дзага, он всe делает и на тренировках, и в играх, но… Даже не могу сказать, какая у него травма, потому что диапазон очень широкий», – сказал белорус.

    • В прошлом сезоне Дзагоев принял участие в десяти матчах.
    • Дзагоев ранее выступал за сборную России.
    • ЦСКА возглавил турнирную таблицу.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1559

      ALEX ML 1 час назад

      Очередная

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      Рейтинг: +701

      elessar arnor 1 час назад

      у Карпова, человек-привоз, тоже высокий КПД, раз ставишь его в основе

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      Рейтинг: +95

      Ray Coach > elessar arnor 1 час назад

      А как молодёжь наигрывать? Берёзы в начале нулевых тоже косячили знатно, а в итоге в незаменимых превратились и в клубе и в сборной. Пусть играет, получает опыт, глядишь и раскроется !!

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