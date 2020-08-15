Гончаренко: «Не могу сказать, какая травма у Дзагоева, диапазон очень широкий. У Алана высокий КПД, светлая голова, но травмы мешают»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча второго тура РПЛ против «Тамбова» (2:1) прокомментировал травму полузащитника Алана Дзагоева. В предыдущей игре футболиста также меняли из-за повреждения.

«Алан часто травмируется, к сожалению, и для него, и для нас. У него очень высокий КПД, светлая голова, но травмы мешают ему нормально играть. Мне очень нравится Дзага, он всe делает и на тренировках, и в играх, но… Даже не могу сказать, какая у него травма, потому что диапазон очень широкий», – сказал белорус.